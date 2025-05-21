罷團志工被不同立場民眾推倒 林沛祥籲市民避免與罷團正面接觸

5月16日罷團志工在百福黃昏市場與立場不同的大媽口角，大媽上前將志工推倒在地。（陳青逸提供）

2025/05/21 13:09

〔記者盧賢秀／新北報導〕516民眾與罷團志工發生衝突，志工被大媽推倒提告，國民黨立法委員林沛祥表示，他始終反對任何形式的暴力行為，在民主社會中，意見可以不同，立場可以對立，但行為應該要自律，態度應該要理性，他呼籲市民們，儘量遠離衝突，避免與罷團正面接觸，停止任何引發對立衝突的行為與言語，尊重每位市民的選擇與生活空間。

罷團志工5月16日下午4點，在百福黃昏市場宣導罷免林沛祥連署時，因與1名立場不同的70多歲「大媽」發生口角，大媽上前將志工推倒，志工整個人後仰重摔倒地，手肘受傷已驗傷提告，警方已將全案移送基隆地檢署偵辦。

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基隆絕沛領銜人陳青逸說，這不是民主的表現，這是暴力的踐踏。無論立場為何，暴力都不該被容忍。呼籲社會各界一同關注並譴責暴力事件，還給台灣一個和平理性的民主社會，民主不容暴力，行動必須守法。

林沛祥本人今天聲明表示，反對任何形式的暴力行為，呼籲市民儘量遠離衝突，避免與罷團正面接觸，停止引發對立衝突的行為與和語言。

5月16日罷團志工在百福黃昏市場與立場不同的大媽口角，大媽上前將志工推倒在地。（陳青逸提供）

針對516民眾與罷團志工發生衝突，國民黨立委林沛祥呼籲民眾避免與罷團正面接觸。（記者盧賢秀攝）

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