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    結束訪歐行程返台 蔡英文：世界都知道台灣在哪裡

    前總統蔡英文9日出訪歐洲多國，今日結束行程返回台灣。（擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文9日出訪歐洲多國，今日結束行程返回台灣。（擷取自蔡英文臉書）

    2025/05/21 11:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔡英文9日出訪歐洲多國，今日結束行程返回台灣。蔡英文說，這幾年，因為大家的共同努力，世界確實比較認識台灣，也都知道台灣在哪裡。在各行各業，海外的台灣人都找到自己的一片天地，以後讓世界看見台灣，還要繼續靠大家的努力。

    蔡英文今日在臉書PO文表示，她已經結束這一趟訪問歐洲的行程，返回台灣。從立陶宛、丹麥再到英國，「我們把台灣人的聲音帶到歐洲，展現台灣民主、自由的價值，也把屬於台灣的觀點與世界分享，承諾我們守護區域和平與穩定的決心。」

    蔡英文分享，在英國的時候，單口相聲喜劇演員黃冠文跟她說，他在演出時的自我介紹，都會堅持跟觀眾說「我來自台灣」（I am from Taiwan）。蔡英文對此表示，這幾年，因為大家的共同努力，世界確實比較認識台灣，也都知道台灣在哪裡。在各行各業，海外的台灣人都找到自己的一片天地，以後讓世界看見台灣，還要繼續靠大家的努力了。

    最後，蔡英文表示，國家是大家的，未來的台灣，挑戰還是很多，「雖然我們的處境困難，但是台灣人夠勇敢、夠聰明，在越困難的環境，我們越能凝聚力量往前走，我們一起加油！」

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