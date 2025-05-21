昔日苗縣250萬休旅車當救災指揮車又改為徐耀昌座車 現變副縣長座車

縣議員陳光軒於議會總質詢指出，如今該輛救災指揮車由紅色變成黑色，目前供副縣長邱俐俐作為座車，也不符副首長座車2000cc使用規範，如同借屍還魂，要求縣府依法行政。 （圖由陳光軒提供）

2025/05/21 12:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣消防局多年前購買一輛價值逾250萬元的3456cc「奢華旗艦」等級的多功能休旅車（MPV）為救災指揮車，並違規提供前縣長徐耀昌作為首長公務座車，引發爭議。縣議員陳光軒於今（21）日議會總質詢再指出，如今該輛救災指揮車由紅色變成黑色，目前供副縣長邱俐俐作為座車，也不符副首長座車2000cc使用規範，如同借屍還魂，要求縣府依法行政。

對此，縣長鍾東錦答詢表示，目前該輛救災指揮車已變更為一般公務車，借調行政處調度使用。因原本的副縣長座車已老舊，且車型較小在高速公路跑，比較危險，加上副縣長也會代表縣府出席公務活動，搭乘大車也較體面。

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鍾東錦表示，該輛車目前殘餘價值低，但放著不用可惜，所以縣府也秉持著客家人勤儉立場，但若要新購一輛2000cc的轎車也要100多萬元，會建議縣府改採租賃方式，並依照議員指示依規定合法使用。

陳光軒質詢指出，他多年前曾踢爆苗栗縣消防局購買一輛價值逾250萬元的3456cc「奢華旗艦」等級的救災指揮車，並拆除救災指揮車規範車體應具備的固定式閃光燈、警鳴器及消防標識等，違規提供前縣長徐耀昌作為首長公務座車。但該輛車近期又被發現縣府以借屍還魂的手法，讓其復活成為副縣長邱俐俐的座車。

陳光軒表示，依照副首長搭乘公務車輛之規定，規範車輛排氣量為2000cc，但該車輛的排氣量為3456cc，遠遠超過規範之規格，且就今年度預算書所揭，該車現仍是消防局之救災指揮車。依照規定車體應具備固定式閃光燈、警鳴器及消防標識，車身顏色為紅色，但該車輛卻遭改裝並重新烤漆為黑色，明顯不符規定。

陳光軒指出，且縣長勤政，副縣長於縣長在位期間也非救災指揮官、目前也無災害發生有使用該車輛之必要性，要求縣府依法行政。

消防局長匡夢麟回應，該車輛是2019年以救災指揮車購買，行駛20多萬公里，當初因違規使用，已補繳貨物稅及罰鍰，並於去年變更為一般公務車，對於年度預算書項目仍列為指揮車，是承辦人未注意，但公務電腦系統列為一般公務車。

行政處長許淑娥也答詢，因原副縣長座車也已老舊，且該輛公務車若不使用容易壞掉，該輛公務車由行政處統一調度使用，非副縣長邱俐俐上任後才變更。

縣議員陳光軒於議會總質詢指出，如今該輛救災指揮車由紅色變成黑色，目前供副縣長邱俐俐作為座車使用。 （圖由陳光軒提供）

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