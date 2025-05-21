世壯運出包不斷至今未道歉檢討 許淑華：蔣萬安下午還跟違規廠商打壁球

民進黨北市議員許淑華。（資料照）

2025/05/21 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「世界壯年運動會」（世壯運）17日在雙北登場後卻連連出包，引發民怨與嘲諷。對此民進黨台北市議員許淑華表示，蔣市長至今都沒有出面道歉，誠實地面對、檢討問題，甚至今日下午還要跟違規的廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧一起打壁球。

許淑華在臉書PO文表示，她要求蔣萬安市長今天請當面詢問業者5728.5萬元賽會禮包標案，為什麼電子手錶使用中國晶片！世壯運從賽會安排、活動宣傳，到禮包製造產地出了這麼大的包，賽會禮包包含運動水壺、環保餐具都沒有標示成分、產地，讓人擔心使用後會不會有塑化劑？影響選手健康？

請繼續往下閱讀...

許淑華指出，蔣市長至今都沒有出面道歉，誠實地面對、檢討問題，今天下午，蔣萬安將跟桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧一起打壁球，在官網的5月21日壁球賽事表上，許淑華發現蔣萬安市長跟剛好要一起比賽，怎麼這麼巧？

許淑華續指，前幾天，她揭露世壯運賽會禮包，不但沒有標示產地，且出現量測心律功能完全無法使用等情形，丟盡台灣人的臉！最離譜的是，智慧手錶還用中國晶片！而該晶片是由中國一家名為「芯天下技術股份有限公司」所製作的，完全違反標案需求書中「禁止中國製產品」規範，且我也向市府調閱資料發現，選手智慧穿戴裝置單價竟520元，但品質明顯與價格不符。

許淑華直言，世壯運辦理至今爭議不斷，對台灣的國際形象已造成嚴重影響，請蔣萬安對外說明清楚，使用中國晶片已違反標案契約的規定，結果市長還跟違規的廠商一起，請市府依照契約規定辦理後續履約事宜，不要讓人民的納稅錢白白浪費！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法