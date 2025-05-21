基隆罷團志工遭推倒受傷 黃帝穎：林沛祥操作階級對立

基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

2025/05/21 13:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立法委員林沛祥二階連署倒數計時，昨天有民眾在臉書貼文，罷團「基隆絕沛」志工在百福社區宣傳罷免林沛祥連署時，遭一名立場不同的「大媽」當街辱罵並推倒，重摔受傷。對此律師黃帝穎表示，除了傷害罪，暴力攻擊罷團志工更觸犯選罷法第98條「妨害罷免罪」，處5年以下徒刑。

黃帝穎在臉書PO文表示，基隆罷團志工遭暴力攻擊，妨害罷免罪最重5年徒刑，「基隆絕沛」黃姓女志工在百福市場宣傳罷免時，遭到反對罷免的張女推倒在地。被害人報警提起傷害告訴。

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黃帝穎指出，除了傷害罪，暴力攻擊罷團志工更觸犯選罷法第98條「妨害罷免罪」，處5年以下徒刑，譴責林沛祥操作階級對立，階級對立衍生暴力風險，林沛祥自稱「top one percent 」，卻羞辱基隆市民組成的罷團「像路邊失敗的塗鴉」、「像狗狗吃壞肚子拉出來的東西」，是「社會邊緣人」。明顯操弄社會階級對立。

黃帝穎直言，林沛祥支持者若認同自己也是「top one percent 」權貴階級，就容易對於林沛祥定義「社會邊緣人」的罷團衍生輕蔑對待及暴力攻擊風險。林沛祥應向基隆人道歉，公職人員選舉罷免法第 98條第2款，以強暴、脅迫或其他非法之方法為下列行為之一者，處五年以下有期徒刑：二、妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署。

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