今年台灣首艘！蘇澳籍漁船疑違規作業船隻及6船員被扣押

蘇澳籍漁船紅彩頭6號疑駛入日本與那國島經濟海域被日方扣押，圖為南方澳第一漁港畫面。（記者江志雄攝）

2025/05/21 11:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳籍漁船「紅彩頭6號」疑似駛入日本沖繩縣與那國島經濟海域作業，昨天被日本水產廳取締，劉姓船長遭逮捕，成為今年首艘因違規作業被查扣的台灣漁船。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天（21日）回應，已透過管道了解，將提供必要協助。

20噸級紅彩頭6號是艘兼營海釣的延繩釣漁船，這次有4名台籍與2名外籍漁工共6人隨船出海，不料，卻在台灣東部外海的日本與那國島海域遭日方取締，連人帶船均被扣留。

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根據日本水產廳發布的訊息，昨天上午9點多，日本水產廳漁業取締本部取締船鳳翔丸，在與那國島西埼燈塔外海的15.6浬處經濟水域，發現未經日方許可的台灣漁船紅彩頭6號，逮捕58歲劉姓船長，這艘船隻因違反日本專屬經濟水域中行使漁業主權權利等相關法律規定，即未經許可進入作業，成了今年第一艘被日方查扣的台灣漁船。

據了解，事發後紅彩頭6號與6名船員目前都被日本扣留，蘇澳漁業電台已收到漁業署通報，不過，蘇澳區漁會尚未接獲漁船船主求助。據了解，紅彩頭6號雖然是延繩釣漁船，這次出海應非捕黑鮪魚，是否載客海釣？仍待進一步釐清。

蘇漁總幹事陳春生說，紅彩頭6號是蘇澳籍漁船，漁會將配合船東需求，全力協助船員回台。

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