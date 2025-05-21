黑數恐破千！近10年318名公務員違規赴中 監院通過糾正政院

監察院。（資料照）

2025/05/21 11:23

〔記者方瑋立／台北報導〕監察委員林文程調查公務員違法違規前往中國大陸案件，發現近10年來共有318名文職公務員赴中未依規定申請，顯示現行管理制度形同虛設，恐已造成國安風險，違規人數恐遠超統計，初估可能破千。監察院教育及文化委員會、內政及族群委員會聯席會議於15日審議通過調查報告，糾正行政院及所屬人事行政總處、教育部。

林文程說明，本案調查對象公務員，是指適用「兩岸條例」第9條第3項規定，且未涉及國家安全、利益或機密之文職公務員，即無依各項法律（如「國家機密保護法」）受事前出境管制者，共分為2大類，一為全國簡任第十一職等以上「高階文官」，二為行政院所屬中央及地方機關、機構與學校之簡任第十職等以下公務員，及警監四階以下警察人員「基層文官」。

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糾正案文顯示，近10年違規赴中者包括55名簡任十一職等以上高階文官，以及263名簡任十職等以下基層文官與警察，其中警察人員達165人，並確信尚有未被揭發的「黑數」存在。

林文程指出，其中警察人員佔多數，是因為內政部警政署「定期清查」所致，反觀其他機關未建立抽查機制，違規人數恐遠超統計，初估可能破千。

林文程續指，高階文官違規案例中，有35人為國立大學兼任行政職務之教育人員，部分甚至於機場接獲勸告仍堅持赴中，顯示教育部未善盡宣導與督導責任。另有7人雖依規定申請，卻因所屬機關人事疏失未轉送審查，導致其行為被定為違法。

調查亦發現，部分機關對違規赴中案件未積極調查，衍生少數當事人敷衍陳述，甚至發生以生成式AI製作產製陳述意見書或不予陳述；，導致部分案件雖經內政部裁罰，卻仍無法瞭解赴中人員的實際行程和事由。且除由內政部裁罰及服務機關懲處外，現行赴中管理機制並未明定處理方式，產生國安疑慮。監委認為，主管機關與國安相關單位宜應協力研謀適切的防處作為。

林文程說，違規赴中的公務員雖多未涉機密，但仍可能接觸敏感業務，實務上赴中申請幾乎全數核准，卻仍有大量人員選擇規避申請程序，原因值得追查。他用中央大學前教授陳錕山涉投共案為例，示警此類行為背後原因，並非只是旅遊、探親等單純原因，也包括在中國交友、不正當男女關係、違規修讀學位、參加學術研討會或兼課，以及私人置產或經商等，在在潛藏國安風險。

林文程建議，應全面檢討「兩岸人民關係條例」第9條第3項，以及相關「公務員赴陸作業要點」，並釐清其適用對象與法源層級，避免規範落差。

林文程示警，中共近年陸續制定服務於政治目的的法令，漠視人權與人身安全保障，且其國安系統權力不斷擴張，從實體延伸至數為空間，並由境內滲透至海外，偵辦更不需要遵從無罪推定、緘默權等普世刑事訴訟原則，且明文賦予檢查入境人士隨身物品與電子裝置的權力。這不僅對我國赴中公務員的人身安全構成威脅，且部分公務員仍可能以私人設備處理或聯繫公務，增加政府機敏資訊外洩的風險，亦不排除在中共威逼利誘下，返台後進行危害國安行為的可能。

因此，林文程建議，政府應在公務員申請赴中前即明確提醒相關風險，並要求赴中人員須於陸委會網站登錄，不攜帶任何政府資訊設備，返台後應確實填寫通報表，如於中國期間發生異常情況，更須主動通報。

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