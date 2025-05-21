柯志恩批評中研院發聲明稱刪凍預算 廖俊智駁斥：確實有發生

國民黨立委柯志恩指責中研院1月時不該發聲明捍衛經費。（記者楊媛婷翻攝）

2025/05/21 12:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院藍白黨團今年1月初提案主導刪中研院業務費、水電費等，中研院當時發公開聲明，認為恐影響3千多名約聘助理生計，輿論發酵後，藍白才縮手；國民黨立委柯志恩今（21日）指責中研院不該對外發聲明，問院長廖俊智「業務費被刪減影響助理生計」這事有發生嗎？廖俊智答詢表示，在溝通預算之前「確實有發生」。

中研院1月15日曾針對業務費被立法院國民黨、民眾黨黨團統刪凍結發表聲明，該聲明指出，業務費不只用於行政庶務，還有全院3千多名約聘助理薪資，許多約聘助理多是還在攻讀學位的學子，若遭刪凍恐影響多人生計，該費用也包含水電費等，許多貴重儀器需在恆溫恆濕環境，還有重要物資保存、圖書設備運作等，恐影響研究工作運行。

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立法院教育文化委員會今天處理中研院預算解凍處理案，柯志恩質詢即指責中研院不應發聲明，否認刪凍預算，反覆數次稱立委跟中研院都有良好的默契，質疑「我們會這樣做嗎（指刪凍預算）？中研院有必要這樣大動作發聲明嗎？你們發聲明讓我傻眼」！柯志恩指，即使當時中研院「不來溝通、協商，也不會影響經費」；另一藍委葛如鈞接力質詢，也指中研院不該發聲明，甚至還在聲明裡寫說會讓助理沒工作。

柯志恩指稱，中研院今年編列的整體差旅費增加，即使出差旅費被刪凍，還是可用其他經費支持，並據此主張支持中研院經費。

廖俊智答詢表示，出差旅費預算編列比過去2、3年增加，主因是之前受到新冠疫情影響，許多國際學術會議都改為線上而非實體參與，今年的學術會議恢復實體參加，因此預算才會增加。

中研院國際處處長孟子青也表示，國際出差旅費預算被統刪15％，還是會影響參加國際學術會議。

對於柯、葛二人不滿中研院發聲明請命，廖俊智說明，當初中研院就經費部分發出聲明，就是因為國民黨、民眾黨立院黨團決議要刪凍預算，中研院一直想要拜訪黨團說明，卻都不得其門而入，完全沒有辦法溝通，在「大聲疾呼」（指發聲明）後，黨團才願意接見並接受說明，之後的經費問題也才迎刃而解。

對於廖的說明，葛如鈞說，既然之後經費問題都已解決，中研院也應比照就經費有好的結果發聲明。

國民黨立委葛如鈞也指責中研院不該發聲明捍衛經費，並指既然後來業務費沒有被刪，中研院應該也要就好的結果發聲明。（記者楊媛婷翻攝）

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