大罷免最新民調》台中藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人恐團滅

國家安全研究學會理事長范世平21日召開「台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案民調」公布記者會，說明分析結果。（記者張嘉明攝）

2025/05/21 11:16

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免進入倒數階段，迄今已有30位國民黨立委二階送件，「國家安全研究學會」今（21）日發布台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案民調，據民調顯示，若是明天進行罷免投票廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人同意罷免票均大幅超越不同意罷免票。

國家安全研究學會指出，在問政滿意度上，廖偉翔、羅廷瑋兩人不滿意度均超過滿意度，廖偉翔問政滿意度為26.1%，不滿意度為35.8% ; 羅廷瑋問政滿意度為30.5%，不滿意度為37.8%，唯一滿意度超過不滿意度的為黃建豪，黃健豪滿意度為30.7%，不滿意度為29.7%。

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在罷免支持度上，國家安全研究學會續指，廖偉翔、羅廷瑋兩人罷免支持度均超過不支持度，廖偉翔罷免支持度為41.1%，不支持度為37.3% ; 羅廷瑋罷免支持度為47.3%，不支持度為39.4%，唯一罵免不支持度超過支持度的為黃建豪，黃健豪罷免支持度為38%，不支持度為42.9%。

國家安全研究學會認為，雖然從問政滿意度與罷免支持度來看，黃健豪尚在安全名單內，但透過交叉分析，支持罷免者投票意願極強，約在七成五左右，而反對罷免者投票意願僅有五成上下，這成為決勝負關鍵。

國家安全研究學會進行交叉分析後發現，罷免廖偉翔部分，投票率最低狀況（僅算一定會去投票）者，同意罷免27%，不同意罷免16% ; 投票率最高狀況（一定會去投票＋可能會去投票）者，同意罷免35.8%，不同意罷免10.856%。

就罷免黃健豪部分，投票率最低狀況（僅算一定會去投票）者，同意罷免27%，不同意罷免16%，投票率最高狀況（一定會去投票＋可能會去投票）者，同意罷免32.68%，不同意罷免21.34%；罷免羅廷瑋部分，投票率最低狀況（僅算一定會去投票）者，同意罷免28.8%，不同意罷免7.7% ; 投票率最高狀況（一定會去投票＋可能會去投票）者，同意罷免41.3%，不同意罷免14.21%。

國家安全研究學會強調，無論何種情況，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋三人均會被罷免。此外，國民黨近日強打司法不公牌，但據民調顯示，認同司法不公者僅有29.8%，不認同司法不公者高達46.1％，全年齡層中僅有20至25歲認同司法不公，顯然國民黨司法不公牌失效，國民黨違法死人連署已成全民共識，反而成爲大罷免案中國民黨重要不利因素。

上述民調委託關鍵調查有限公司，調查主題為2025台中市罷免議題，調查時間2025年5月12日至5月16日，調查對象戶籍在台中市西屯、南屯、北屯、北、西、中、東、南區且年滿20歲以上民眾，抽樣方法以電話資料庫系統隨機抽樣，完成樣本數1069（95%信心水準下，本調查抽樣誤差為±3%）。

國家安全研究學會「台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案民調」公布記者會，理事長范世平（中）邀請國策研究院副院長郭育仁（右）、東海大學政治系教授張峻豪（左）解讀分析。（記者張嘉明攝）

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