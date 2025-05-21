不滿刪預算影響海巡裝備 管碧玲與在野立委唇槍舌戰

海委會主委管碧玲與國民黨立委翁曉玲唇槍舌戰。（記者劉宛琳攝）

2025/05/21 11:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院經濟、財政委員會今聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。海洋委員會主委管碧玲不滿在野立委要刪除國土安全部分預算，影響到海巡購置裝備，與在野立委唇槍舌戰，國民黨立委翁曉玲更批管碧玲領導無方。

管碧玲表示，如果特別條例不納入海巡署所需的國土安全，就像國民黨立委許宇甄所說的追加預算，但這意思有兩個，再送一個法案來追加預算或是去舉債。有委員說這可以用公務預算，但明年新的財劃法上路，會被扣掉28%，一定擠不進去，但海巡有非常多裝備要買。

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國民黨立委鄭天財反嗆管碧玲，「你2月份送追加預算不就好了？就不用舉債了」，美國關稅問題2月份還沒發生；翁曉玲也批評管碧玲領導無方，是海委會主委做不好不是海巡做不好。會議主席、國民黨立委謝衣鳯宣布休息5分鐘，但管碧玲仍與國民黨立委持續互嗆。

管碧玲會前受訪表示，最近中國偷渡客很多，而且都是用小艇，希望朝野支持海巡，打造現代化、有立體偵防能力的海巡，防堵小目標偷渡等。

管碧玲指出，長期以來海巡的任務依其重點進行海疆防衛布署策略，但從去年的「淡水河事件」後，開始針對小目標偷渡「趨近於零漏接」的方式來布署。

管碧玲表示，這次的特別預算中有精銳海巡計畫，希望在科技導入下，打造完整且綿密的立體偵防體系布局，這會讓海巡24小時有能力，且對於小目標偷渡會有非常大的防衛能力。

管碧玲表示，昨天在金門發生一個騷擾事件，但因為有紅外線熱顯像儀抓到2個人，證明了為何她一直說需要這些設備來協助這個世代的雷達，倘若今天特別條例無法涵蓋海巡的需求，海巡就會遇到很大的困難。

管碧玲表示，行政院3月26日開會討論國防預算定義，海巡預算並未被納入國防預算涵蓋範圍，有人說可以放入明年的公務預算，但海委會有可能因為財劃法修正後少28%的預算，她怎麼可能放心明年的公務預算會拿到這筆預算來提升海巡能力。

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