又蹭黃仁勳？ 蔣萬安PO文：這樣說服NVIDIA落腳台北

台北市長蔣萬安（左）今天發文，貼出他與輝達執行長黃仁勳（右）同框畫面，要對外說明台北市政府如何說服輝達新總部落腳。（圖擷取自蔣萬安臉書）

2025/05/21 11:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳19日宣布，輝達在台灣的新總部將落腳台北市北投士林科技園區，台北市長蔣萬安當天受訪時表示「竭誠歡迎」，強調市府一定會給予必要的行政支持。蔣萬安今（21）日上午PO出與黃仁勳同框畫面，透露如何說服輝達來台北。

蔣萬安在臉書PO文稱，這幾天接到好多電話問他如何說服輝達，要從去年六月說起，黃仁勳到台北大巨蛋擔任味全龍主場的開球嘉賓，也是他和黃仁勳初次見面，開賽前，「我們和福林國小少棒隊的小朋友一起練投、用運動交朋友」。

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蔣萬安：僅二次碰面相識而笑有默契

蔣萬安強調，「為了爭取輝達，ㄧ年來以行動展現台北的誠意，主動提供不同方案、持續釐清疑慮」。上禮拜他與黃仁勳再次在大巨蛋相見，這次黃仁勳是世壯運開幕式的聖火手，「雖然只是第二次碰面，雙方卻像久違的老朋友，已有相識而笑的默契」。

蔣萬安說，黃仁勳認為「台灣是AI時代的中心」，蔣萬安和市府團隊則致力打造台北成為「創業家友善城市」與「AI 驅動的智慧城市」。在台北，雙方攜手實現未來，AI產業發展日新月異，市府團隊全力協助，沒有最快、只有更快！

蔣萬安的貼文馬上引來不少正反雙方網友留言，有人叫好「蔣市長，你的用心我們都看見了」、「蔣萬安的世界格局就是不一樣」、「市長太棒了」；也有不少批評與譏諷「蹭得好」、「根本不是你的功勞」、「應該是你找他，在站牌前比深蹲」。

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