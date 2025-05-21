世壯運出包連連 林濁水驚吐：始於柯文哲

雙北世壯運日前開幕，但近日卻不斷出包，狀況連連。（資料照）

2025/05/21 14:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運日前開幕，但近日卻不斷出包，狀況連連。前立委林濁水說，2017台北市辦世大運可圈可點，現在亂無章法，是因為市長換人？「不是，其實台北世壯運也是始於柯文哲．但承辦的人既異人也『異質』才亂」。所以今日之亂本質是「柯規萬隨」而來的。

雙北世壯運近日開幕狀況不斷，台北市長蔣萬安飽受網友批評。林濁水今日在臉書PO文表示，蔣萬安世壯運之亂堪比川普對等關稅之亂。其亂，都因悖離專業常軌。而同一個台北市，同樣辦國際賽事，為什麼2017辦世大運可圈可點，現在亂無章法？是因為市長換人？「不是，其實台北世壯運也是始於柯文哲．但承辦的人既異人也『異質』才亂」。而之所以異，是專業、有經驗的全被柯文哲換光了。

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林濁水說，就像美國，換上唯民粹偉人之命是從的一群MAGA（Make America Great Again，縮寫：MAGA。讓美國再次偉大）派一樣。如今美國總統川普，一開始打關稅戰由忠心的顧問納瓦羅和商業部長主導，也天下大亂，幸好川普換人沒換乾淨，建制鷹派如財政部長貝森特等得以奪得主導，狀況才穩下來，但是不幸台北市原有公務員及從民進黨借將政務官都被柯文哲清洗得太乾淨了，所以悲慘的命運就是必然的了。所以今日之亂本質是「柯規萬隨」而來的。

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