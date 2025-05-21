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    蘇花三天斷兩次、花蓮端午訂房僅3成 徐榛蔚喊「請賴總統到花蓮看看」

    花蓮觀光業者集結縣府門口，與縣長徐榛蔚一起呼籲「請賴總統到花蓮看看」。（民眾提供）

    花蓮觀光業者集結縣府門口，與縣長徐榛蔚一起呼籲「請賴總統到花蓮看看」。（民眾提供）

    2025/05/21 10:48

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕連日來北花蓮的午後雷陣雨，造成蘇花公路3天內中斷兩次，昨天下午崇德隧道上方的土石流如瀑布傾瀉，畫面嚇壞不少遊客，觀光業者統計，月底的端午3天連假訂房率只剩3成，包括多位國民黨議員、觀光業者在縣府口集結抗議，徐榛蔚也現身喊「請賴總統到花蓮看看」，讓花蓮人有安全回家的路。

    花蓮0403地震過後山區土石鬆軟，連日來每天下午都有強降雨，昨天下午又造成蘇花公路多處土石流崩塌，包括台9線162.9K（匯德隧道南口）及台9線164.5k（崇德路段）發生土石流坍方阻斷，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊全力搶修，台9線164.5K於18時30分搶通，台9線162.9K（匯德隧道南口）於20時40分提前搶通，許多原本在隧道內等待的50多輛汽車迅速通過。

    除了公路中斷，鐵路18日、20日受到大雨影響，也造成和仁=崇德間（k51+245及 k56+900~950）電力設備損壞、土石泥流淹沒東、西正線，今天2點左右完成東正線小清水溪橋電力線調整、凌晨4點20分完成東正線搶修，今清晨5點36分恢復東正線單線雙向通車，西正線預計今天也可以全部清完。

    不過蘇花及北迴線3天以來不斷有土石流淹沒，觀光業者叫苦，今天早上與國民黨花蓮縣議員吳東昇、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐等、縣長徐榛蔚都出來喊話。

    徐榛蔚說，去年0403強震後，中央提出鐵公路改善方案、但是到現在到底有什麼成果？山崩下來需要時間恢復，但目前不斷的山崩、搶修、山崩、搶修，「花蓮人的交通平權在哪？我們是生活在同一國家嗎」？請中央重視所提出方案，讓國人在短中長程都有平安回家的路。她也「誠摯地邀請賴總統，不要搭專機，開車、坐火車體驗一下吧」！徐榛蔚呼籲，在賴就職一周年的第一天，我們發出誠懇卑微的期待。

    花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，北迴線從太魯閣號事故後已經4年，當時鐵路局表示要做邊坡告警系統，但前天18日花蓮下午強降雨，仍有北上自強號滿載旅客困在隧道內沒水沒電，2小時之後才救出，這些不斷放送的媒體畫面讓旅客充滿恐懼，3天以來已經收到許多訂房取消，端午節至六月中的訂房已經退掉3成，目前還在陸續退訂中，甚至暑假訂房也受到影響，「花蓮的觀光業在過去一年來，承受全台灣有史以來最低的住房率」，希望中央能幫助觀光客有最基本的安全感。

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