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    批藍委做錯事就想躲起來 吳靜怡要民眾積極罷免否則他們會更囂張

    罷免國民黨立委李彥秀「港湖除銹」與罷免徐巧芯「剷除黑芯」團隊21日上午展開罷免第三階段投票宣講，台北市議員許淑華（右1）、Grace吳靜怡（右2）站台支持。（記者林承鴻攝）

    罷免國民黨立委李彥秀「港湖除銹」與罷免徐巧芯「剷除黑芯」團隊21日上午展開罷免第三階段投票宣講，台北市議員許淑華（右1）、Grace吳靜怡（右2）站台支持。（記者林承鴻攝）

    2025/05/21 10:51

    〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀「港湖除銹」與罷免徐巧芯「剷除黑芯」團隊今（21）日於上午展開罷免第三階段投票宣講，呼籲民眾7月底8月初到投票所投下同意罷免票。政治評論員吳靜怡（Grace）站台表達支持，她表示，如果三階同意票沒有積極投下去，國民黨立委只會更囂張，並要藍營老實面對自己欺瞞、抄襲的行為。

    立法院國民黨團昨挾人數優勢，將立法院會期延長到7月31日，吳靜怡批評，國民黨立委做錯事就想要躲起來，指他們就是為了要躲避司法可能要承擔的責任，躲避檢調的詢問。吳靜怡說，國民黨部分人士已經被列入相關的被告人，但他們不去面對，繼續讓黨工被羈押，一邊又喊司法迫害，這樣是不對的，希望國民黨要老實面對自己欺瞞、抄襲的行為。

    吳靜怡說，黨工跟志工不一樣，黨工有拿錢，聽上面的人辦事，而志工是義務的，她說，罷團志工今天從一早舉牌都沒有休息，卻有部分國民黨人士故意說志工是拿錢的，她怒嗆「你們把錢給我啊，一毛錢都沒拿到」，並批藍營立委葛如鈞說罷團志工日薪1人2000「你拿來，你給我啊」，藍營立委林沛祥也說罷團是來拿通告費的，吳靜怡也嗆「3000塊給我啊」，錢在哪裡？

    吳靜怡表示，如果罷免第三階段同意票沒有積極投下去，這些國民黨立委只會更囂張，喊話公民一定要拿下25%以上同意票，表態不支持藍委繼續待在立法院，請大家7月下旬一定要用愛投同意票。

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