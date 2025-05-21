罷免李彥秀、徐巧芯三階起跑 罷團籲：站出來投下同意票

罷免國民黨立委李彥秀「港湖除銹」與罷免徐巧芯「剷除黑芯」團隊21日上午展開罷免第三階段投票宣講。（記者林承鴻攝）

2025/05/21 10:39

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀「港湖除銹」與罷免徐巧芯「剷除黑芯」團隊今（21）日於上午展開罷免第三階段投票宣講，呼籲民眾7月底8月初到投票所用愛投下同意罷免票。「剷除黑芯」表示，徐巧芯直到最近才開始勤跑基層、裝乖，但已經來不及了，指她的惡行惡狀，民眾都看在眼裡。

「剷除黑芯」表示，以前在地方都看不到徐巧芯，但最近她開始頻繁地出現在各式各樣的活動上，可以感覺到徐巧芯的害怕，但現在才開始怕已經來不及了。「剷除黑芯」指出，徐巧芯從擔任市議員開始的各種不適任行為，到擔任立委1年多來的惡行惡狀，民眾都看在眼裡，徐現在再怎麼積極跑基層、裝乖，民眾都不會忘記她曾經做過的事情。

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「港湖除銹」發言人Jason表示，港湖地區人民發出的怒吼非常有效，李彥秀也開始動起來了，他邀請各位繼續努力1人拉1票，繼續宣傳同意罷免。Jason說，李家已經在港湖區盤踞三代，地方非常需要改變，請大家進到投票所改變國會結構，同意罷免這些親中、賣台的立法委員。

台北市議員許淑華也對民眾喊話，希望大家支持罷免不適任立委，她說，台北市需要改變，剷除地方勢力也非常重要，立委如果在國會不務正業，會阻礙國家的正常發展，預算亂刪也導致民眾權益受損。許淑華說，罷免二階已經過了，三階需要更多朋友一起站出來守護台灣，罷免掉不適任立委。

「港湖除銹」領銜人鍾春德說，希望大罷免成功，請全民在7、8月時出來投下同意票，把舔共賣台立委從立法院趕出去，讓台灣政治恢復正常的狀態。

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