歐陽娜娜被註銷國籍、終生不得入境？ 邱垂正：假訊息

陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（左）等人，今（21）日出席立法院內政委員會，就業務概況進行報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/21 10:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會近日查核配合中國宣傳言論的台灣藝人，並將歐陽娜娜列為重點查核對象，網路上有影片稱，我政府已註銷歐陽娜娜的國籍，並祭出終生不得入境處分。對此，陸委會主委邱垂正今（21）日受訪表示，此為假訊息，針對藝人的查察仍在進行當中，台灣事實查核中心也證實是假訊息，呼籲社會各界不要相信這些假訊息。

台灣事實查核中心昨表示，檢視網傳影片發布的YouTube帳號「周憶清」，將帳號大頭照透過以圖反搜，顯示為盜用一位韓國網紅的照片。此外，網傳影片沒有引用任何官方消息來源，也不是自行採訪內容。該帳號另一篇5月15日發布的「台美正式建交」影片，已被查核中心查證為假訊息。

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陸委會日前強調，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提，已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

陸委會強調，對於少數台灣藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，陸委會將會同主管機關文化部依違反兩岸條例第33條之1規定查處。

陸委會表示，政府相關查處目的，是提供在中國藝人有拒絕中共政治脅迫動員表態的理由，支持藝人向對方說「不」，幫助藝人有更自由的空間。呼籲藝人考慮台灣社會觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，勿為個人私利，配合中共對台統戰宣傳，損害國家主權及人民安危。

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