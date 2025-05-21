藍白不滿2大秘書長缺席 吳思瑤舉馬時代案例要求別雙標

立法院司法及法制委員會今排審總統府、國安會預算解凍案。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/21 10:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今排審總統府、國安會預算解凍案。國民黨、民眾黨立委不滿2大秘書長均缺席委員會，要求先休息等到人來了再開始審查，但民進黨立委吳思瑤強調，過去前總統馬英九時代，同樣是審查預算解凍案，國安會3度由副秘書長出席，當時主席均准假，最後也預算案也順利解凍，要求不要雙標。

國民黨籍司法委員會召委吳宗憲於會議一開始表示，總統府秘書長有向他請假獲准；國安會秘書長也有派人請假，被他拒絕，但吳釗燮還是不來。

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對此，民眾黨立委黃國昌提出會議詢問。他表示，對於主席准許總統府秘書長請假，他尊重主席權責，問題是國安會秘書長沒有准假，為何可以不來？國安會組織法明確規定受立院監督，「請你你不來，立院要如何監督？」是否可以請議事人員聯絡，不來預算解凍案要怎麼處理？

國民黨立委王鴻薇指出，總統府、國安會的書面報告均指出，凍結案會對機關運作造成影響，若首長真有公務繁忙，可以僅作報告，不一定接受立委詢答。他批評，2大秘書長連袂缺席，對立院真的非常不尊重，總統賴清德昨在就職1週年提到國安非常重要，而今天只是來報告國安會預算都不願意，是打臉賴總統？

吳宗憲說明，昨天總統府副秘書長何志偉有來說明秘書長無法出席原因，他建議是否來1小時，之後有要務離開也行，也可以配合秘書長有空的時間開會，善意釋盡。至於國安會部分因組織法規定明確，所以他無法准假，「不能一邊喊窮又不來。」

吳思瑤說，尊重在野黨委員看法，立委有監督之責，但道理要說清楚、講明白，在野這麼關心國安、共諜，委員會另一位民進黨籍召委莊瑞雄以防範共諜滲透等議題邀請立院秘書長周萬來，周4次都沒來、也沒請假，不要雙標。他也說，藍白昨在程序委員會第407次擋下立委赴中納管的國安法案，真的關心國安？

吳思瑤表示，過去立院不論藍綠誰當家，或中央執政是藍或綠，在立院都發生過總統府、國安會秘書長另有要務必須請假，她用數字說話，第五屆邀請國安會秘書長30次、缺席12次，第六屆邀請16次、缺席7次，第七屆邀請8次、缺席2次，第八屆邀請13次、缺席10次，過去秘書長循程序請假，立院也有准假。

吳思瑤續指出，在馬英九執政時期，2010年第七屆、2013年第八屆，國安會預算解凍案也3度由副秘書長出席，「這代表馬不在乎預算嗎？不是這樣嘛。」他也說，總統府可用預算僅剩9千萬，盼盡速審理預算解凍案。

而後，在吳宗憲回應吳思瑤時，黃國昌質疑吳思瑤插嘴，雙方爆發言語爭執，吳宗憲則順勢宣布會議休息。

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