分析賴清德520談話 黃暐瀚：在野黨主席怎接招？

總統賴清德。（資料照）

2025/05/21 10:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（20）日發表就職周年談話，表達將指示國安團隊規劃向在野黨主席「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖坦率真誠交換意見、共商國是。對此資深媒體人黃暐瀚表示，在他看來，總統應該是指「先聽取報告，了解國家嚴峻情勢（對岸圖我日益），再共商國是，朝野一起守護國家」，就看後續國安團隊怎麼規劃？在野黨主席「怎麼接招」了？

黃暐瀚在臉書PO文表示，賴總統指示國安團隊向在野黨主席報告，就職一週年的總統談話，他簡單歸納為9個字：

「拚經濟」：成立主權基金（放眼全球，投資國際市場）；

「想團結」：指示國安團隊向在野黨主席進行重要國安情勢簡報；

「求和平」：未主動談兩岸議題，回答日本記者提問時，語氣用詞都明顯放軟，強調「只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵，透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向來發展」。

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黃暐瀚指出，國安團隊向在野黨主席報告的部分，目前引起很多討論，很多人質疑，如果是國安幕僚向在野黨主席報告，那不就代表「賴總統不在場」？那還算什麼「朝野共商、國是討論」？怎麼解決朝野紛爭？如果把總統的談話「聽完整」，就會知道，他的整段論述，是希望在野黨主席透過聽取報告，瞭解國家情勢的嚴峻，以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見，共商國是。

黃暐瀚直言，如果總統不見在野黨主席，怎麼「共商國是」？所以，在黃暐瀚看來，總統應該是指：「先聽取報告，了解國家嚴峻情勢（對岸圖我日益），再共商國是，朝野一起守護國家」，就看後續國安團隊，怎麼規劃？在野黨主席，怎麼接招了？

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