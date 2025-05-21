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    總統就職週年偷渡金門「要塞堡壘」 2中國偷渡犯聲押獲准

    林姓、郭姓中國男子乘坐小型舢舨偷渡金門，金門地檢署訊問兩嫌後，向金門地方法院聲請羈押獲准。（記者吳正庭攝）

    林姓、郭姓中國男子乘坐小型舢舨偷渡金門，金門地檢署訊問兩嫌後，向金門地方法院聲請羈押獲准。（記者吳正庭攝）

    2025/05/21 10:18

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天表示，林姓、郭姓中國男子乘坐小型舢舨施放保麗龍浮板偷渡入境，遭金門海巡隊當場逮捕移送偵辦，檢察官席時英訊問後，認為兩嫌涉犯要塞堡壘地帶法等罪嫌重大，並有逃亡之虞，有羈押必要，向金門地方法院聲請羈押獲准。

    金門地檢署表示，海巡署第12巡防區20日清晨5點多在金門二膽島查獲被告林姓（50歲，中國籍）、郭姓（34歲，中國籍）男子，乘坐小型舢舨再施放保麗龍浮板偷渡入境，經海巡署艦隊分署金門海巡隊當場逮捕進行調查。

    全案經金門地檢署檢察官席時英訊問後，認為林、郭兩嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區的規定，涉嫌違反入出國及移民法的未經許可入國、違反要塞堡壘地帶法等罪嫌重大，並有逃亡之虞，認有羈押必要，向法院聲押獲准。

    檢方表示，將持續指揮海巡署第12巡防區所屬機關深入追查，釐清林男等2嫌駕船偷渡至金門地區的動機、原因及目的，以確保國家安全。

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