總統指示向各政黨「國安簡報」 蔡明彥：盼形塑共同認知圖像

國安局局長蔡明彥。（資料照）

2025/05/21 10:20

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨宣布，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國安局長蔡明彥今（21日）受訪表示，主要背景是台灣面臨複雜且具挑戰性的國際安全情勢，以及中共在區域內軍事擴張、對台滲透等，盼透過國安簡報形塑各政黨對於國安威脅的共同認知圖像，對達成國安政策與法制的共識，是非常重要的一步。

賴清德昨表示，政府始終願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是。

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蔡明彥今天到立法院外交及國防委員會報告國安局預算解凍案並備質詢，會前接受媒體聯訪。

針對賴總統指示「國安簡報」，蔡明彥表示，主要背景在於台灣面臨到的國際安全情勢，是比較複雜、具有挑戰性的。包括中共的區域軍事擴張動作越來越多；對於台灣的內部，也利用民主社會開放的特性，進行各種的統戰跟滲透。

蔡明彥強調，如何建立起各黨派對目前國安情勢的共同認知與理解，以及強化社會共識，變得非常重要。後續不管是國安政策推動、國安法制修訂或全球經貿布局，也皆需各個政黨的參與和支持。

蔡明彥說，因此，盼透過國安簡報形塑各政黨共識及對國安威脅的共同認知圖像，是非常重要的一步。在細節規劃上則尊重府方安排，在時機成熟時由府方對外完整說明及與在野黨聯繫，國安局會全力配合。

另針對520前夕傳出中國灰帶襲擾，蔡明彥表示，國安局在520前有成立專案小組，針對中共相關軍事動態、海上灰帶襲擾及相關資安侵害、爭議訊息散步，皆有全面監控。

蔡明彥指出，針對海上灰帶確實過去僅幾週有發現較多案例，包括15日、16日發現中共海警船二度進入金門周邊水域巡弋，海巡署已對外揭露；海峽中線以西也有20至30艘中共「三無」鐵殼船在附近活動，由於現在是休漁季，卻有這麼多三無船活動，確實是違、異常樣態；以及中客偷渡來台進入相關海域情況。

蔡強調，國安局已與海巡署交換意見，如何利用個案及通案進行全面防範，檢視海防是否有相關漏洞，海巡署也已有相關規劃，包括海空聯防、岸海監測設施的建置，會持續與海巡署相互指導協調，盼能按照相關設備建置期程如期如質推動落實，強化海防安全。

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