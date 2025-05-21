中國央視主播脫口說「兩國」 陸委會籲務實面對中華民國存在事實

陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（左）等人，今（21）日出席立法院內政委員會，就業務概況進行報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/21 10:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德昨（20）日發表就職週年談話，雖未提到兩岸議題，不過，中國官媒央視主播在同日播報中國國台辦的回應時竟將「祖國」說成「兩國」，對此，陸委會主委邱垂正今（20日）受訪時呼籲，中國要務實面對中華民國存在的客觀事實。

立法院內政委員會今邀陸委會、海基會進行業務報告，邱垂正於會前接受媒體聯訪，做上述表示。

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對於總統賴清德昨發表就職週年談話，沒有提到兩岸議題，外界關切是否受到美方的壓力，對此， 邱垂正指出，「沒有這方面的評論，也沒有這樣的感覺」。

針對賴總統「併購論」是否對兩岸基調有所轉變？邱垂正表示，政策並沒有改變。被問到賴總統是否失言？他強調，總統府已對外說明清楚，希望中共方面不能拿台灣無法接受的政治前提，陸委會的民調也多次反映主流民意不接受中共提出的「一中原則九二共識」作為兩岸復談政治前提，「我們是不可能接受」。

至於中國國台辦稱兩岸還要在一中原則下才能對話，邱垂正說，中方說法還是「一中反獨」的舊僵化思維與基調。中華民國是主權獨立國家，呼籲中共務實面對中華民國客觀存在事實，用心傾聽台灣善意，務實面對台灣人民對自由民主生活方式堅持，也要務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與台海現狀，希望兩岸能夠對等尊嚴、健康有序交流和對話，才能為兩岸良性互動一起相向而行。

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