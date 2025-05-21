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    罷免張之豪領銜人游正義聲押 法院上午11點開羈押庭

    張之豪罷免案領銜人游正義。（資料照，基隆市公共事務學會提供）

    張之豪罷免案領銜人游正義。（資料照，基隆市公共事務學會提供）

    2025/05/21 10:14

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，昨再度約談罷免張之豪的領銜人游正義。檢方昨天深夜複訊後，認定游涉犯偽造文書等罪，有串證、滅證之虞向法院聲請羈押。法院收案後，預定今（21）天上午11點許開羈押庭，決定是否羈押或交保。

    基隆地檢署自上28日搜索國民黨基隆市黨部以來，已先後羈押罷免民進黨市議員鄭文婷的領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基隆市政府前民政處長張淵翔，與國民黨前基隆市黨部主委吳國勝等4人。另諭知罷免民進黨市議員張之豪案領銜人游正義、備補領銜人許紹業、中正區戶政事務所主任江鑒育、仁愛區戶政事務所主任林芬芸、戶籍員吳慧貞、基市府顧問謝偉仁、韓吉元等7人3萬元至15萬元不等交保。

    檢方昨天指揮法務部調查局基隆市調查站二度約談游正義，昨天深夜11時許複訊游後，掌握游獲交保期間，有與證人與被告等人碰面，認定游涉犯偽造文書罪，有串、滅證之虞向法院聲羈押。法院收到檢方聲押書後，預定今天上午11點開羈押庭，決定是否羈押游正義或交保。

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