違反行政中立 林志潔再轟高虹安用市府資源宣傳反罷免

再轟涉貪停職的新竹市長高虹安用市府資源反罷免，新竹市雙罷免總部發言人林志潔：動用市府資源印反罷免文宣就是不合法，恐違反行政中立與選罷法。（取自林志潔臉書）

2025/05/21 10:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安擔憂被罷免，近期頻遭疑用市府資源進行反罷免宣傳，市府則重申各項民間活動由主辦方邀請貴賓致詞，且反罷免文宣非市府發放，未涉行政中立；對此新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔再打臉高虹安，她說，高虹安應要自己設立辦事處辦活動，不是利用市府資源辦活動，利用市府資源的活動印製反罷免文宣或贈送小物，都是不合法，違反行政中立及選罷法。

林志潔說，選罷法86條說的很清楚，被罷免人可以設立辦事處服務站，自己辦活動。重點是高虹安要自己去設立辦事處辦活動？不是利用市政府資源設辦事處！不是在公部門主辦協辦或補助的活動宣傳反罷免，更不可以動用公家資源去印製反罷免文宣或贈品小物。

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她說，一審被判貪污有罪的高虹安已上法院這麼多次，若到現在依然沒有了解使用納稅人的錢、身為公職人員應該有的分寸，及應遵守的法律，真的讓人感嘆。

高虹安任內任用的前文化局錢康明也說，高虹安不要再小氣了，應花錢請專業法律顧問，高虹安已停職，市長室的幕僚不能參與反罷免，代理市長邱臣遠也不能讓市長室幕僚做違法的事，高虹安當立委已害了一批幕僚，高虹安現在是停職市長，不要再害人了，幕僚是公費幕僚，不能做私用，市府內的局處長和公務員也是一樣，高虹安自己的事要自己花錢，不要再說謊騙人了。

市府澄清，市府補助民間團體辦理各項活動，皆依規辦理，活動現場市府僅發放政策成果摺頁，其餘文宣品非市府發放，尊重各社團的自主性，此無涉行政中立規定，盼有心人士勿藉由政治操作，刻意誤導混淆視聽。且活動經費包含人民團體自籌款項，非全額由市府支出。市府秉持行政中立原則，對近期相關不實言論，市府將蒐證，並保留法律追訴權，維護公務員權益與尊嚴。

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