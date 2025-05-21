因應中共犯台 美印太司令已制訂「論分計秒」計畫

美國眾議員能恩向媒體透露，他近日與印太司令帕帕羅會面，「他（帕帕羅）對嚇阻、制止及因應中國對台軍事入侵已有論分計秒的計畫」。能恩也提到，他與其他議員共推法案，要求政府評估中國犯台對經濟面的衝擊。圖為我海軍田單艦監控中國徐州艦畫面。（資料照）

2025/05/21 10:47

〔中央社〕美國眾議員能恩向媒體透露，他近日與印太司令帕帕羅會面，「他（帕帕羅）對嚇阻、制止及因應中國對台軍事入侵已有論分計秒的計畫」。能恩也提到，他與其他議員共推法案，要求政府評估中國犯台對經濟面的衝擊。

共和黨聯邦眾議員能恩（Zach Nunn）近日接受新唐人電視台採訪時說，如果中國封鎖或入侵台灣，後果可能是災難性的，範圍波及全球。台灣生產、供全球使用的90%先進半導體將被切斷供應，可能造成第二次世界大戰以來不曾發生過的經濟崩盤。

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曾在南海執行任務、擁有20年空軍經驗的能恩表示，帕帕羅（Samuel Paparo）已對中共犯台擬定「論分計秒」的計畫，但未多著墨，而是提到美國更難對經濟層面的因應進行規劃，因此他與民主黨議員提出法案，要求成立委員會評估中國侵台對美國金融體系的影響，並提出解決方案。

軍事層面，外交政策（Foreign Policy）網站6日指出，五角大廈為因應大國競爭，由對抗零星動亂轉向擬訂計畫重新調配美軍。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發出一份內部指引指出，嚇阻中國奪取台灣是最優先事項，也預期其他戰區會因此出現危機。

五角大廈的戰力調配計畫，取材自美軍陸戰隊2020年提出、引起爭議的建議。太平洋若衝突時，美軍布局須由「戰略靈活」重新定位為「連續登島」（Island-hopping），但只有外界相信，未來幾年中國侵台不可避免，將接連引發美中更大範圍的戰爭下，這項戰略才有意義。

帕帕羅本人則主張美國大力提升自主系統並部署於台海，以打造「地獄景象」（hellscape）嚇阻中國犯台。

他4月於國會表示，「地獄景象」的核心概念在於透過水下及水面的無人載具、空中無人系統，以及滯空攻擊彈藥（loitering munitions）等武器系統，並將操作整合入一個共通的指管框架內，以發揮最大效能。

帕帕羅說，就此而言，台灣也在進行這些投資，方向與美方一致。

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