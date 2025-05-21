至劍橋大學國王學院座談 夏立言分享兩岸關係及國際現勢

國民黨副主席夏立言（後排右四）19日受邀至英國劍橋大學國王學院與師生交流。（圖由國民黨提供）

2025/05/21 09:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席夏立言19日受邀至英國劍橋大學國王學院（King's College, Cambridge）與該學院師生進行交流，擁有豐富兩岸、外交實務經驗的夏立言化身「夏教授」，除了向數10位劍橋學子分享過去擔任外交官及政務官的所見所聞，更透過回應現場學生提問，分析當今兩岸及國際情勢，現場討論氣氛熱絡。

夏立言提及，當前台灣正面臨由外而內的3重挑戰，包括國際情勢的詭譎多變、兩岸關係的持續惡化與國內政治的對立升高，他強調，不論在外交政策、兩岸關係與國內治理，國民黨都主張需以「對話」代替「對抗」的方式進行。

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夏立言指出，作為一個負責任的政黨，國民黨主張在「親美、友日、和陸」的中道理性路線上，務實處理台灣的對外關係與兩岸關係，他並特別重申國民黨主席朱立倫上任以來不斷主張的「2D戰略」，認為台灣不僅應著重加強「國防」（Defense），更應重啟兩岸「對話」（Dialogue）管道，以此維持兩岸和平現狀、穩定印太區域情勢。

夏立言演講結束後，還與會劍橋學子在國王學院餐廳，進行餐敘與後續深入交流。

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