罷免王鴻薇三階率先開跑 「山除薇害」嗨跳健康操「翻轉台北」

「山除薇害」今（21日）起跑全台首個三階罷免宣傳活動。（記者甘孟霖攝）

2025/05/21 09:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免浪潮二階連署最後衝刺，有的公民團體已經送件，有的團隊還正努力中。罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」今（21日）正式啟動三階段宣講，邀來民進黨北市議員許淑華、顏若芳、林亮君等人，一同跳活力體操宣講。今也是全台第一個三階宣傳活動，罷免志工卡羅說，團隊使命感很高，認為要保持熱度，今天起跑爭取時間，也讓其他罷團多少能休息。

罷團今上午7點半就集結於人潮熙來攘往的台北小巨蛋周邊，團隊也搶搭世界壯年運動會主題，搭配活力罷免體操一起揭開序幕，團隊訴求「為愛罷免，翻轉台北。大罷免，大成功」。

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卡羅說，很榮幸今天能夠邀請大家一起跳操，「山除薇害」是全國第一個起跑三階罷免的團隊，現在也還有很多其他罷團正搶救補件中，團隊感到使命感很高，決定要保持熱度，今天就起跑三階，爭取時間之外，也讓其他罷團多少能休息，而他們二階段結束較早，在支援過程中，志工也可輪休，大家就更有餘力不斷創造罷免熱度；她也笑說：「不過不知道開幕戰這麼早。」

許淑華表示，今天是護台灣、反共的重要里程碑，看到很多過去在街頭不曾看過的年輕臉孔，這些人平時或許不關注政治，但因為愛台灣的心都站了出來；她強調罷團連署都是一步一腳印，從來不作弊，現在也出現許多混淆視聽的文宣，呼籲民眾一定要站出來投同意票；她也提到，台北市長蔣萬安挹注行政資源挺藍委，第三階段一定會很辛苦，團隊一定要團結一心，讓蔣萬安知道台北市民不是好欺負。

林亮君說，現在離投票還有一、兩個月，罷團就努力站出來，很多民眾或許還在觀望為何發動罷免，希望透過各式宣講，讓更多人知道罷免運動背後的意義，藍白立委在國會刪除預算、推法案，背後恐怕就是為了當中共的協力者，離三階投票還有約兩個月時間，民進黨的民代也會成為公民團體最強大的後盾。

顏若芳說，藍委王鴻薇、徐巧芯等人惡行罄竹難書，不論是在國會打人、穿睡衣比中指等，或是阻擋預算、不開會，這就是民眾要罷免的不適任立委；她提及，現在基隆藍委林沛祥罷免案還在衝刺期，也希望能夠順利，要把台灣頭到台灣尾的薪水小偷都剷除掉。

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