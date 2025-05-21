批朱立倫、黃國昌昔反核今卻髮夾彎 郭昱晴：操弄民粹、不尊重核安

在藍白立委人數優勢下，立法院昨日三讀通過核三廠重啟公投案，民進黨立委郭昱晴發文點名，包含民眾黨立委黃國昌、張啟楷，以及國民黨主席朱立倫等人過去都曾表態反核，如今卻髮夾彎。（資料照）

2025/05/21 08:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在藍白立委人數優勢下，立法院昨日三讀通過核三廠重啟公投案，民進黨立委郭昱晴發文點名，包含民眾黨立委黃國昌、張啟楷，以及國民黨主席朱立倫等人過去都曾表態反核，如今卻髮夾彎，操弄民粹，不尊重核安管制作業，罔顧老舊核電廠的安全問題。

立法院院會昨表決通過由民眾黨團所提出的「重啟核三廠」公投提案。綠營痛批，攸關人命安全的議題怎能拿來公投？且為何只針對屏東縣核三廠，不敢提新北市核一、二廠？

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郭昱晴在臉書發文指出，「2013年張啟楷委員在年代電視台說：核四包括核電是最貴的，不是最便宜的，馬總統為什麼聽不進去呢？」、「超速立委黃國昌也說自己2014年就開始反核」、「朱立倫也曾在2015年擔任新北市長時表示，『台灣一定要走向非核家園』」。

郭昱晴質疑，藍白現在卻髮夾彎，利用這個公投議題，凌駕在安全專業之上，操弄民粹，不尊重核安管制作業，罔顧老舊核電廠的安全問題。

郭昱晴表示，運轉了40年的核三廠2號機於5月17日正式除役，台灣的能源發展將邁入新階段。而在核三2號機除役之前，所有的接續電力都已經無縫接軌，大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機組，共481.3萬瓩，是核三2號機發電量的五倍。

不過郭昱晴也感嘆，「但你以為你講了10次，他們會聽嗎？不聽，講100次也一樣就是不聽！」

郭昱晴質疑，高放場址設置條例沒有進展，低放處置和選址的問題也難以突破！核廢料問題始終無解，張啟楷居然敢在鏡頭面前說經過民調，屏東人都同意？？這種話也講得出來？？

郭昱晴也批評，目前全國九成的低放廢料仍存放在核電廠和蘭嶼，部分貯存庫的執照分別在112到116年到期，這些核廢料要何去何從？藍白將問題拋給後代，自己卻不用負任何責任，還要綁公投！！

郭昱晴提到，大家以為「使用核電就能降低電費」，但是卻沒有把環境成本、災害風險以及重啟費用算進去。舉例來說，台電2014年初估延役至少要花費580億，十幾年過去，物價成本上漲，延役費用恐達7000億。

郭昱晴也質疑，藍白聲稱「因為電價上漲所以要重啟核電廠」，但撥補台電的1000億元的預算不就是藍白刪的嗎？電價上漲的罪魁禍首，就是藍白自己！現在又要把這些對安全疑慮承擔代價，再次轉嫁到弱勢地區，罔顧下一代的安全！他也引述同黨立委莊瑞雄表示，「藍白真的不是好東西」，並強調「我要說他們不只是壞，是非常壞！！」、「罔顧核安操弄民粹」

郭昱晴在文末也砲轟，離譜的是，由民眾黨提案，提案說明的民眾黨只留陳昭姿委員，其他人全去北院挺貪腐，不管台灣人的安全。直到最後一刻，才進到議場發言，也再度引起眾怒。

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