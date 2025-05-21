德國挺台不中斷 謝志偉：連4年指名台灣以觀察員身分參與WHA

我國駐德代表謝志偉指出，德國代表連續4年以指名「Taiwan」的方式，表達支持台灣以觀察員身分參與世衞大會。圖為新任德國聯邦衛生部長沃肯發言時的畫面。（圖擷自臉書）

2025/05/21 08:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年依然未獲邀請參與，不過我國駐德代表謝志偉指出，德國代表連續4年以指名「Taiwan」的方式，表達支持台灣以觀察員身分參與世衞大會。

第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與。但在會中有法國、德國、紐西蘭、澳洲、海地等多個理念相近國家及邦交國為我國執言，支持台灣參與WHA活動。

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謝志偉在臉書發文指出，日前在世衞大會開會前夕，他曾特地貼文指出，中國對台打壓的荒謬及令人厭惡之處。當時他也提到，德國自2022年起，連3年（2022-2024）都由其健康部部長或駐WHO大使在發言時，以指名「Taiwan」的方式，表達支持台灣以觀察員身分參與世衞大會。

謝志偉表示，在本屆世衛大會第一天，成立才剛滿兩星期的德國新政府衛生部長沃肯（Nina Warken）女士在代表德國發言時，也接續前3年的例子，同樣以明確指名「Taiwan 」的方式表達了對台灣的支持。

謝志偉說，沃肯（Nina Warken）表示：「讓我們共同努力，來實現一個健康的世界。我們需要每個人，包括台灣（Taiwan）的專業知識及參與。沒有任何國家能夠單獨應對全球衛生挑戰，也沒有國家能夠獨自維持世衛組織之運作。」他也隨文附上沃肯發言時的影片畫面。

謝志偉在文末也指出，對於德國連續4年以明磪指名「Taiwan」的方式挺台不中斷，他在稍早進德外交部洽公時，也藉機感謝德國再度挺台灣的義舉。

世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與，但法國、德國、日本、紐西蘭、澳洲、海地等多個理念相近國家及邦交國接連在會中為我國執言，支持台灣參與WHA活動。（路透）

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