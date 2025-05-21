保障打火弟兄 消防法修法6月正式上路

立法院院會去年11月三讀通過消防法修正案，明定火災時業者如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元，廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責，另也增訂消防安全衛生防護專章。行政院已正式公告，相關條文6月1日施行。 （資料照）

2025/05/21 06:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕有鑑於屏東明揚大火及近年來消防人員殉職事件，立法院院會去年11月三讀通過消防法修正案，明定火災時業者如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元，廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責，另也增訂消防安全衛生防護專章。行政院已正式公告，相關條文今年6月1日施行。

新修正的條文規定，儲存化學品倉庫及場所，以及一定規模以上實驗室或倉庫，應時常備置消防搶救必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1千萬元，廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

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在鼓勵吹哨者檢舉部分，三讀條文擴大危險物品場所揭弊者範圍，從原「從事危險物品工作行為人」，擴大為「場所所有工作者」，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入一定比例提充獎勵金，提高廠商平時未落實設備維護及安全管理罰。

此次修法也增訂消防職安規範，未來將由中央成立安全衛生諮詢會並提出政策建議，擴大基層消防員參與機制，也明定各級政府應優先編列相關預算；各消防機關如有違規情形，將處以3萬元至30萬元罰鍰。

因應消防法修正規範各消防機關應設專責單位及人員、防護措施訂定及執行、健康檢查及預算編列等，內政部已研修6項子法，包括訂定「消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、「消防人員安全衛生教育訓練實施規則」及「特定項目及臨時性健康檢查項目與實施方式公告」，並修正「災害事故調查會設置辦法」等，將於5月底完成法制作業程，配合新法上路。

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