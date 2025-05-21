中正路改名 高雄有39條、改名須過半連署

高雄市共有39條中正路，圖為苓雅區靠近衛武營的中正一路。（記者王榮祥攝）

2025/05/21 00:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部啟動全台「中正路」改名研究案引起討論。高市民政局統計38區裡、24區有中正路（街），總計39條，依規定更名需過半連署、並與地方充分溝通，會持續關注內政部委辦研究結果。

民政局說明，縣市合併前、原縣各鄉鎮市幾乎都有中正路或中正街，原市則有中正一路到四路，跨越4區，全市總計24區可見「中正」，有些路太長以數字分段，有的以東西南北區別，總計39條。

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在中正路旁的門牌共計拜19428面、17603戶、3萬7784人，門牌數最多的是橫跨苓雅、新興、前金、鹽埕等4區的中正一至四路，共計5993面，最少的是林園區中正路16面。

民政局指出，縣市合併後並無中正路更名先例，若要更名須依「高雄市道路命名及門牌編釘自治條例」第4條第2項，經道路居民過半數連署者，得向戶政所提出，戶所辦理更名前須與地方充分溝通，並舉辦地方說明會蒐集民意。

因街路命名涉及居民權益廣泛，包括戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理；基於內政部已辦理「中正」路名研究案，未來會持續關注進度及結果。

此外，高雄有1所高中、1所高職、2所小學的校名為中正，若要改校名需依「高雄市市立國民小學及國民中學變更或停辦辦法」辦理，程序包括成立推動小組、擬具改名計畫書、公聽會、校務會議通過、市府教育審議委員會，審議過後再報市府核定。

市議員白喬茵質疑政府推動中正路改名，不僅浪費時間和金錢，也顯現出民進黨心中政治的重要性，遠遠凌駕於民生與經濟。

市議員張博洋指出，歷史博物館是當年國民黨軍隊射殺平民處，前方的228公園則是追思罹難者場域，兩地中間卻夾了一條中正路，對家屬及後代來說等同每天在傷口上灑鹽，也是台灣民主教育的負面教材。

苓雅區中正公園位於中正一路上。（記者王榮祥攝）

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