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    報導賴清德就職週年談話 央視主播竟脫口喊「兩國」！

    《央視》主播20日播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    《央視》主播20日播報國台辦回應賴清德談話時，口誤將將「祖國」說成「兩國」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/05/21 00:17

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德週二（20日）發表就職週年談話，中國官媒《央視》主播同日播報國台辦的回應時，竟誤將「祖國」說成「兩國」，引發牆外網友熱烈討論。

    針對賴清德520就職週年談話，中國國台辦週二晚間又是老調重彈，宣稱台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳，停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間，不管「台灣地區領導人」講什麼，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實。中方了無新意的回應，卻因央視主播口誤掀起熱烈討論。

    旅義華僑作家李穎在X平台分享央視新聞台播報國台辦回應賴清德談話的報導片段，可以看到主播複述國台辦發言人陳斌華說的「不管『台灣地區領導人』講什麼、怎麼講，都改變不了『台灣是中國一部分』的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻撓不了『兩國』……阻擋不了『祖國』終將統一，也必將統一的歷史大勢。」

    看到央視主播口誤將「祖國」說成「兩國」後又急忙改口更正，牆外網友紛紛嘲諷，「我們懷念她」、「這是不小心說了實話呀」、「這事兒本來也就是口誤，最多寫個檢討扣點錢，不過被李老師報出來了，估計這女的要被調到冷板凳崗位去了」、「在正常國家，這只是個小失誤而已，但在中國就很嚴重」、「在中國這種級別的政治錯誤恐怕就不是扣錢這麼簡單了」、「看來主播要被懷念了」。

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