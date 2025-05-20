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    鴻海赴法國投資半導體封裝 駐台代表龍燁：盼建立歐洲晶片供應鏈

    法國在台協會主任龍燁。（記者黃靖媗攝）

    法國在台協會主任龍燁。（記者黃靖媗攝）

    2025/05/20 22:57

    〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海19日宣布將與法國電子集團達利斯（Thales SA）、全球化製造商雷迪埃（Radiall SA）簽訂3方合作備忘錄，未來將於法國設立合資公司，投入半導體先進封裝與測試。法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今（20日）受訪表示，此項投資是為了投入先進封裝測試，並非晶片製造，並指出歐洲目前距離能夠複製台灣供應鏈還差得遠。

    龍燁表示，鴻海與法國企業合作共創雙贏，達利斯能與半導體產業重要角色成為夥伴，鴻海則能與歐洲太空產業合作。

    龍燁指出，鴻海與法商的合資公司是投入先進封裝測試，而非半導體晶片製造，期盼透過此合作案進一步建立歐洲晶片供應鏈，複製台積電模式「以大帶小」，吸引更多中小型台灣企業到法國，建立鴻海供應鏈；除了吸引台灣企業赴法投資，法國也鼓勵企業與台灣公司建立夥伴關係，尤其是在研發領域，試圖與台灣的半導體、AI領域企業合作。

    龍燁表示，歐洲試圖強化晶片自給能力，本次封裝測試投資也是為了這項目標，但他也坦言，歐洲距離能夠複製台灣供應鏈還差得遠，因此在發展製造能力的同時，也致力與供應鏈中的關鍵企業建立夥伴關係，這也是產業自主的一環。

    此外，針對美國總統川普（Donald Trump）喊出美國優先、再工業化等口號，台灣企業投資歐洲的量能是否可能受限。龍燁也坦承確實有這方面的擔憂，但不是近期的憂慮，早在拜登政府就有相關趨勢，如今僅是政策被加速落實，川普鼓勵商界對美投資，確實加劇市場競爭，但他們並不驚慌，歐洲需要維持對合作夥伴而言，多元、有吸引力、可信賴的投資環境。

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