「Top 1％」林沛祥留學論文 旅美教授「排除抄襲」原因太尷尬

2025/05/21 00:42

〔即時新聞/綜合報導〕針對國民黨區域立委的大罷免二階連署,還剩下基隆的林沛祥罷免案還在努力衝刺連署份數,日前林沛祥一席自稱「Top 1%優秀人才」,貶低罷團都是「邊緣人」、「狗狗吃壞肚子所出來的東西」等言論惹眾怒,為罷免添柴加火。旅美教授陳時奮(筆名翁達瑞)20日表示,大家這幾天很希望他去調查一下林沛祥在國外留學的論文是否有造假疑慮,但他只看部分內容就排除抄襲可能,因為「品質太低劣」!

陳時奮20日在臉書發文,「點評『1%』的菁英博士論文。基隆選出的立委林沛祥自稱『Top 1%』的菁英,原因之一就是他擁有美國大學的博士學位。這幾天,很多朋友在敲碗,要我檢查他的博士論文。臉友的盛情難卻,我恭敬不如從命。」

「首先,我要說明林沛祥的博士學位並非正統的哲學博士(PhD),而是公共行政博士(DPA)……而他的博士學位來自加州的一所教會大學,University of La Verne。如果你沒聽過,我不會覺得驚訝。這是一所教學型的大學,並非訓練博士的研究型大學。教學型大學也有專業學院,例如法學院、商學院、社工學院、教育學院等,最高學位也稱為博士。許多專業學院的博士不需要撰寫論文。就算要繳交博士論文,品質要求也不高。」

陳時奮表示,「林沛祥的公共行政博士有論文的要求,登錄在論文資料庫ProQuest,但不允許下載。即使透過我任教大學的圖書館借閱,我還是拿不到。我在資料庫只能看到部分內容,點評如下:第一,林沛祥的博士論文沒有抄襲的痕跡,因為抄襲的論文會有更高的撰寫品質,簡單講,林沛祥的撰寫品質低到可以排除抄襲的可能。至於有無代筆可能?若有,林沛祥付的錢應該不多。」

「第二,林沛祥的研究主題是「基隆港的再生」,博士論文的內容是多個國際港的人物訪談,整理後當作基隆港再生的參考,學術含金量幾近於無。第三,博士論文摘要是研究精華,內容應該非常充實,林沛祥的論文摘要更像無病呻吟的罐頭文章,也就是把關鍵字替換,讀起來毫無違和感。如果連摘要都是罐頭文章,內容的貧乏可想而知。」

除此之外,陳時奮還調侃,「我知道大家期待欣賞林沛祥的英文程度。為了不讓大家失望,我也要幫林沛祥改英文,題材就是他的博士論文謝詞,林沛祥的論文謝詞簡短,但有6處文法錯誤,錯誤的型態有4種。首先是單複數不分,assistance是不可數名詞,林沛祥兩度誤用複數的assistances;時態不分,林沛祥的謝詞有3處使用『與過去事實相反』的表達,必須使用過去完成式,林沛祥有1處錯誤使用過去簡單式。」

他也指出謝詞錯用不定詞,「英文表達容許2個連續的動詞,中間要加不定詞『to』,但有例外,若前面的動詞是『help』,後面應接原形動詞,林沛祥的『helped me to structure』是錯誤的用法;錯用『nor』,使用『nor』連結2個句子,主詞與助動詞都不能省略,林沛祥的『nor be』應該是『nor would it be』才對。」

陳時奮嘲諷,「根據我手上的資料,林沛祥十五歲就到美國求學,一直住到『免服兵役』才回台灣。林沛祥在不同的大學取得4個學位,結果英文爛成這個樣子。其實林沛祥有請人幫忙修改英文,也在謝詞提到這個人(Dr. Godwin)。我只能說『神仙難救沒命客』,或林沛祥捨不得花錢,改過的英文還是錯誤百出。」

陳時奮表示,「我無意嘲笑林沛祥的學術訓練,也不想挑剔他的英文程度。如果林沛祥不自誇是「1%」的菁英,我會放過他的博士論文。我只是要告訴林沛祥,『你只是會投胎,距離1%的菁英還遠得很!』我同時要告訴大家,我們的立法院不應有林沛祥這種『無能』又『傲慢』的委員。拜託大家踴躍站出來,終結基隆的世襲政治。」

