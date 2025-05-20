惠恕仁：帛琉堅定與台灣站在一起 反對孤立民主夥伴行動

賴清德總統今晚偕蕭美琴副總統，在總統府以國宴宴請帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷。（總統府提供）

2025/05/20 22:00

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今晚偕蕭美琴副總統，在總統府以國宴宴請帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷。惠恕仁表示，明年帛琉即將舉辦太平洋島國論壇，將持續與台灣密切合作，並為台灣不可或缺的貢獻發聲，在面對任何試圖噤聲或孤立民主夥伴的行動時，帛琉堅定地與台灣站在一起。

賴清德表示，很高興在總統府設宴，歡迎惠恕仁總統伉儷及各位訪團貴賓來台。他在2022年和去年，兩次訪問帛琉，都受到惠恕仁總統伉儷的盛大款待。他穿上花襯衫，受到帛琉人民的熱情歡迎，彷彿回到家裡一般，感到非常溫暖和親切。

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賴清德提到，他第一次訪問帛琉時，和惠恕仁總統一起駕駛遊艇開進牛奶湖，一起體驗火山泥敷臉，也一起釣魚，一起在海灘散步吹著微風。去年，他第二次訪問帛琉，不僅有幸受邀到國會發表演說，也一同見證兩國緊密合作的成果。

賴清德指出，帛琉舉世聞名的海島美景被譽為「上帝的水族箱」，浮潛可與鯊魚共游，實在令人印象深刻，百聞不如一見。過去疫情期間，帛琉和台灣開放「旅遊泡泡」，共創安全的旅遊模式。現在走過疫情，期待有更多國人到帛琉觀光，更加了解我們的邦交國。

賴清德說，除了希望促進觀光交流，去年，他訪問帛琉時也提出，台灣和帛琉可以透過移地訓練，來推動體育合作。下個月，帛琉將主辦「太平洋小型運動會」。現在，帛琉的棒球和桌球國家代表隊，都已經在台灣展開移地訓練。我們會全力協助，也祝福帛琉選手在各個競賽項目都嶄露頭角，取得佳績。

賴清德表示，他也期待與惠恕仁總統一起努力，讓台灣和帛琉共同在國際舞台上發光發熱。最後，並以帛琉語「Mesulang」表達對大家的感謝。

隨後，惠恕仁表示，非常榮幸在總統就職一週年之際再度來到台灣，這也是他連任後的首度國是訪問，能與朋友們相聚意義重大，彼此不只是朋友，更像是家人。感謝稍早總統的溫暖言語，更感謝台灣堅定不移的支持，兩國關係隨著時間愈加堅定。

惠恕仁指出，賴總統的外交倡議、領導力和遠見，讓帛琉深感共鳴。外交應建基於共享價值，台灣對盟友堅定不移的支持，以及對永續與包容性發展的承諾，都深受帛琉人民感激。

惠恕仁說，展望未來，面對從安全到氣候變遷等各種挑戰時，團結顯得格外重要。對全世界、尤其對帛琉來說，支持台灣參與氣候變遷、安全與健康議題的國際論壇，至關重要，因為我們深知，有台灣參與決策，這個世界會變得更好。

惠恕仁提到，明年帛琉即將舉辦太平洋島國論壇，將持續與台灣密切合作，確保這場盛會圓滿成功，並為台灣不可或缺的貢獻發聲，在面對任何試圖噤聲或孤立民主夥伴的行動時，帛琉堅定地與台灣站在一起。

惠恕仁表示，台帛兩國共同克服挑戰而更加堅強，彼此夥伴關係建基於信任、尊重，以及對更美好未來的想像。無論是在潔淨能源、教育、智慧醫療或觀光等領域，我們共同的旅程才正要開始，團結一致，力量更強大。

賴清德總統今晚偕蕭美琴副總統，在總統府以國宴宴請帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷。（總統府提供）

賴清德總統今晚偕蕭美琴副總統，在總統府以國宴宴請帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷。（總統府提供）

賴清德總統與帛琉共和國總統惠恕仁。（總統府提供）

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