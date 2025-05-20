曝柯媽心智急速退化 已是bed ridden狀態 陳佩琪落淚喊話

陳佩琪（左）稱柯媽何瑞英（右）現在心智功能急速退化。（資料照）

2025/05/20 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（20日）審理京華城弊案，提訊前台北市長柯文哲等4名涉案被告。柯文哲妻子陳佩琪再丟悲情牌，今晚宣稱柯媽何瑞英現在心智功能急速退化，「先生過去被剝奪了照顧重病父親和全程參加告別式的權利，現在還要繼續剝奪他照顧母親的機會？」

陳佩琪今晚在臉書發文，「每次開庭去看他，不會刻意打扮，但會想辦法穿著亮麗一點，希望他一眼就能找到我，也很想向他傳達別擔心我，我會克服重鬱症，努力不要再增加用藥，我會努力活得好好的……公公告別式那天，先生被要求只能出席家祭，我一再要求就算不讓出席公祭，但至少火化過程能讓兒子陪伴一旁，結果連這個簡單的心願也無法完成。」

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「辦理告別式前要求解除禁見幾天，我就一再強調一個人不是告別式後所有的身後事都可以全然了結的，但法官裁定的天數還是全然按檢察官的意思，一天都不肯多給，導致就像他今天說得，連父親骨灰放在哪裡，至今都不知道，更遑論看一眼了。」

陳佩琪接著稱，「婆婆心智功能在公公告別式後急速退化，時地物常錯亂，熟人也不見的認得出來，加上不明原因的下肢疼痛難解，已經是bed ridden狀態，當醫生的都知道老人家長期臥床，健康會急速惡化，先生過去被剝奪了照顧重病父親和全程參加告別式的權利，現在還要繼續剝奪他照顧母親的機會？」

最後她斥責，「今天是520，相信賴總統有發表一長串520感言，司法是社會正義最後一道防線，賴總統您知道司法在人民心目中滿意度最低、最不受人民信賴嗎？您說不會介入司法個案， 但您用的司法人員有政治偏見、奉承上意嗎？有公正斷案嗎？整個案情法院都審理數個月了，對案情是再清楚不過了，卻還要用逃亡、串證來繼續延押？九個多月了，沒證據不承認人家就是無罪，還不放人， 還要繼續用交叉詰問、尊重審級制度這理由來延押我先生？」

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