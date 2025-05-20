為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曝柯媽心智急速退化 已是bed ridden狀態 陳佩琪落淚喊話

    陳佩琪（左）稱柯媽何瑞英（右）現在心智功能急速退化。（資料照）

    陳佩琪（左）稱柯媽何瑞英（右）現在心智功能急速退化。（資料照）

    2025/05/20 21:09

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（20日）審理京華城弊案，提訊前台北市長柯文哲等4名涉案被告。柯文哲妻子陳佩琪再丟悲情牌，今晚宣稱柯媽何瑞英現在心智功能急速退化，「先生過去被剝奪了照顧重病父親和全程參加告別式的權利，現在還要繼續剝奪他照顧母親的機會？」

    陳佩琪今晚在臉書發文，「每次開庭去看他，不會刻意打扮，但會想辦法穿著亮麗一點，希望他一眼就能找到我，也很想向他傳達別擔心我，我會克服重鬱症，努力不要再增加用藥，我會努力活得好好的……公公告別式那天，先生被要求只能出席家祭，我一再要求就算不讓出席公祭，但至少火化過程能讓兒子陪伴一旁，結果連這個簡單的心願也無法完成。」

    「辦理告別式前要求解除禁見幾天，我就一再強調一個人不是告別式後所有的身後事都可以全然了結的，但法官裁定的天數還是全然按檢察官的意思，一天都不肯多給，導致就像他今天說得，連父親骨灰放在哪裡，至今都不知道，更遑論看一眼了。」

    陳佩琪接著稱，「婆婆心智功能在公公告別式後急速退化，時地物常錯亂，熟人也不見的認得出來，加上不明原因的下肢疼痛難解，已經是bed ridden狀態，當醫生的都知道老人家長期臥床，健康會急速惡化，先生過去被剝奪了照顧重病父親和全程參加告別式的權利，現在還要繼續剝奪他照顧母親的機會？」

    最後她斥責，「今天是520，相信賴總統有發表一長串520感言，司法是社會正義最後一道防線，賴總統您知道司法在人民心目中滿意度最低、最不受人民信賴嗎？您說不會介入司法個案， 但您用的司法人員有政治偏見、奉承上意嗎？有公正斷案嗎？整個案情法院都審理數個月了，對案情是再清楚不過了，卻還要用逃亡、串證來繼續延押？九個多月了，沒證據不承認人家就是無罪，還不放人， 還要繼續用交叉詰問、尊重審級制度這理由來延押我先生？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播