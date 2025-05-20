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    國台辦稱願就「祖國統一」溝通 陸委會：務實面對ROC存在

    陸委會表示，呼籲中方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意。（資料照）

    陸委會表示，呼籲中方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意。（資料照）

    2025/05/20 21:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統今天上午發表就職週年談話，中國國台辦回應聲稱，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士，就推進「祖國統一」進程展開對話。陸委會表示，呼籲中方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意。

    國台辦發言人陳斌華指出，台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

    陳斌華嗆聲，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

    陳斌華更說，中國將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。

    對此， 陸委會表示，近期賴總統在專訪中重申台灣社會與人為善，希望與對岸和平相處、共存共榮，並於今日520談話，再次強調盼兩岸在對等尊嚴基礎上進行交流與合作，以交流取代圍堵，對話取代對抗。

    陸委會強調，我們呼籲中方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽我方釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

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