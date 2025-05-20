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    帛琉總統惠恕仁訪台 以「婚姻」喻台帛26年邦誼

    帛琉總統惠恕仁（左二）20日接受外交部長林佳龍午宴。（外交部提供）

    帛琉總統惠恕仁（左二）20日接受外交部長林佳龍午宴。（外交部提供）

    2025/05/20 20:35

    〔記者黃靖媗／台北報導〕友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）昨起率團訪台，今（20日）中午接受外交部長林佳龍午宴。惠恕仁表示，台帛建交26年如同「婚姻」，互相扶持共榮；林佳龍也說，他希望做到「Taiwan can Help, and Palau can Lead！」，讓帛琉成為大洋洲島國中的領導國家。

    惠恕仁於午宴致詞表示，他任內已多次訪台，再次造訪台灣感受如同回家一般的溫暖，並以「婚姻」巧喻台帛建交26年來，基於民主自由共同價值及南島文化底蘊、互相扶持共榮的真摯邦誼。

    惠恕仁也表示，台灣身為全球晶片製造技術大國，反映其成功的教育體制，與卓越產業發展，去年12月總統賴清德訪問帛琉，更為台帛新一階段合作建立堅實的基礎，盼望兩國持續透過公私協力模式，在永續觀光、綠色能源、智慧醫療、教育培訓與糧食安全等領域密切合作，共創兩國繁榮經濟願景。

    林佳龍表示，自上任以來，他啟動「總合外交」作為我國外交政策主軸，並以「價值外交」、「同盟外交」及「經貿外交」為三大支柱持續在帛琉推動「榮邦計畫」，除了在今年1月擔任總統特使率產業團訪問帛琉外，已有多個企業考察團赴帛考察；惠恕仁則於今年3月特別聘任我國企業領袖施振榮為帛國「高級經濟顧問」，為台灣與帛琉公私協力推動榮邦計畫的合作模式奠立成功的基礎。

    林佳龍進一步分享，他的夢想是「Taiwan can Help, and Palau can Lead！」，期盼在台灣技術與產業的協助下，帛琉能成為大洋洲島國中的領導國家。

    外交部指出，除惠恕仁率領的國是訪問團之外，午宴也邀請教育部體育署署長鄭世忠、天主教輔仁大學副校長王英洲、三信商業銀行董事長廖松岳、全成製帽股份有限公司董事長劉慶玲等人，就台帛各項合作領域深入交流。

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