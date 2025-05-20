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    支持台灣參與WHA！ 法德澳日等理念相近國接連為我國發聲

    法國衛生健康暨醫療服務部長諾德（Yannick Neuder）直接表示，法國支持台灣參與WHA活動。（法新社）

    法國衛生健康暨醫療服務部長諾德（Yannick Neuder）直接表示，法國支持台灣參與WHA活動。（法新社）

    2025/05/20 20:37

    〔記者黃靖媗／綜合報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與。但在會中有法國、德國、紐西蘭、澳洲、海地等多個理念相近國家及邦交國為我國執言，支持台灣參與WHA活動。法國衛生健康暨醫療服務部長諾德（Yannick Neuder）直接表示，法國支持台灣參與WHA活動。

    貝里斯、聖文森、吐瓦魯、史瓦帝尼等邦交國，分別在公開及閉門的「二對二辯論」中，相挺台灣加入世界衛生組織（WHO），並參與WHA。

    在後續議程中，法國衛生健康暨醫療服務部長諾德（Yannick Neuder）表示，法國支持台灣參與WHA活動；德國聯邦衛生部長沃肯（Nina Warken）說，他們需要台灣在內的成員的專業及參與，沒有任何國家能夠單獨應對全球衛生挑戰；波蘭衛生部副部長卡波婕（Katarzyna Kacperczyk）代表歐盟表示，歐盟及其成員國重申對強大多邊全球衛生體系的承諾，將繼續與所有夥伴合作促進全民均健。

    日本厚生勞動省副大臣仁木博文也說，應該借鏡獲致顯著公衛成果如台灣等地區的經驗，沒有任何地區應被遺漏，以避免可能削弱全球防治疾病擴散努力的地理真空；紐西蘭衛生部公共衛生局副局長歐德（Andrew Old）則表示，唯有全球社會均受益於包括台灣在內所有衛生社群的參與，今年「共創健康世界」的主題才能獲得實現。

    澳洲衛生部司長兼澳洲與會代表團團長霍斯金（Ross Hawkins）指出，大流行協議凸顯國際夥伴攜手合作所能達成的成果，全球衛生合作應涵蓋包括台灣在內的所有夥伴。

    邦交國方面，海地公共衛生暨人口部長席納勒（Bertrand Sinal）也重申，支持台灣以觀察員身份參與WHA；馬紹爾群島衛生部長柯世隆（Ota Kisino）重申，全球衛生合作必須納入台灣2350萬人，正如台灣曾於2009年至2016年受邀以觀察員身分與會，他們對「共創健康世界」的承諾，正蘊含包容及確保所有聲音被聽見。

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