會晤賴總統 帛琉總統惠恕仁：讓小國也能被看見、被尊重

帛琉總統惠恕仁伉儷來台國是訪問，總統賴清德偕副總統蕭美琴與惠恕仁雙邊會晤，並共同見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。（總統府提供）

2025/05/20 20:31

〔記者陳昀／台北報導〕繼以軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁）伉儷來台國是訪問，總統賴清德今天下午偕副總統蕭美琴與惠恕仁雙邊會晤，並共同見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。

賴清德感謝帛琉面對太平洋區域日益升高的地緣政治壓力，仍堅定支持台灣的國際參與，期待兩國的合作關係更寬廣；惠恕仁也說，期待彼此能持續站在一起，讓小國也有被看見、被聽見及被尊重的權利。

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賴清德表示，這幾年在惠恕仁總統的大力支持下，台灣和帛琉的關係越來越緊密，2022年，他在副總統任內率團訪問帛琉，代表兩國共同面對疫情挑戰，一起促進觀光發展，每一次到帛琉、每一次見到惠恕仁總統，他都深刻感受到台灣和帛琉就像一家人。

賴清德說，台灣和帛琉是共享自由民主、以及人權價值的堅定夥伴。去年12月，他上任後首次出訪，也率團訪問帛琉，慶祝帛琉建國30週年、兩國建交25週年，展現台灣與帛琉的好交情。他與惠恕仁共同見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」，再度展現雙方的多元合作和深厚情誼，深信在台帛攜手努力之下，不僅可以促進彼此國家的發展，也能共同面對區域及全球的種種挑戰。

賴清德表示，尤其面對太平洋區域日益升高的地緣政治壓力，帛琉仍然堅持民主價值的智慧及勇氣，堅定支持台灣的國際參與。無論是在聯合國大會、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會，還是聯合國海洋大會，帛琉支持台灣的聲音及力量從不間斷，令我們感到溫暖，也非常敬佩。感謝惠恕仁對台灣的重視和支持，期待兩國的合作關係繼續開拓更寬廣的領域，讓雙方經濟社會持續進步發展，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

惠恕仁表示，賴清德總統上任後，這是他第三次訪問台灣，代表雙方關係持續深化，在總統的推動下，台帛交流日益頻繁，許多台灣企業家至帛琉進行考察，成果也相當豐碩；總統的領導力象徵希望、團結及自由民主持續進步，這不只是為了台灣，對整個印太區域也深具意義。

惠恕仁總統指出，此次來訪展現台帛兩國深厚的友誼及共享價值，台帛的堅實關係並非僅植基於相近的地理位置，而在於雙方的共同理念，我們都是島國，且堅信人性尊嚴、法治，以及由人民決定自己未來的權利。

惠恕仁總統指出，雖然兩國即將慶祝建交26週年，但台灣數十年來就是帛琉堅定的夥伴，兩國簽署的合作協定，更是延續早在1984年12月就已啟動的關係。雙邊合作領域包括衛生醫療、教育、農業、再生能源、基礎建設、私部門、觀光旅遊及氣候變遷等，不僅改善民眾生活，也強化我們的社會。並提到，在COVID-19疫情期間，台灣持續與帛琉站在一起，啟動「台帛旅遊泡泡」。賴總統當時也親自到訪帛琉，重新開啟一週兩班的直飛航班，如今已增加至四班，這份支持的情誼，我們永遠不會忘記。

惠恕仁表示，世界正面對越來越多不確定性與複雜的挑戰，無論是氣候變遷或全球緊張局勢，兩國之間的友誼顯得更加珍貴，期盼彼此可以持續站在一起、共同合作，一起為和平及繁榮努力，並持續倡儀，讓小國也有被看見、被聽見及被尊重的權利。

會晤結束後，賴清德總統與惠恕仁總統，見證我國外交部長林佳龍與帛琉共和國國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）簽署「技術合作協定」，以及「外交人員訓練及交流合作協定」。

帛琉總統惠恕仁伉儷來台國是訪問。（總統府提供）

帛琉總統惠恕仁伉儷來台國是訪問，總統賴清德偕副總統蕭美琴與惠恕仁雙邊會晤，並共同見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。（總統府提供）

帛琉總統惠恕仁伉儷來台國是訪問，總統賴清德偕副總統蕭美琴與惠恕仁雙邊會晤，並共同見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。（總統府提供）

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