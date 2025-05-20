柯粉捏造出庭發言大肆抹黑 釣出苗博雅反擊急刪文關版！

台北地方法院審理京華城案，20日召開審理庭，苗博雅出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/05/20 21:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（20日）審理京華城弊案，提訊前台北市長柯文哲與威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4名被告，並傳喚北市議員苗博雅出庭作證。不過昨天該消息曝光後，柯粉和民眾黨網軍出籠圍剿苗博雅，今天白營還有支持者「整理」苗博雅出庭發言的「法庭筆記」、剪短影音，甚至捏造苗博雅在庭上根本沒說過的話。下午苗博雅在社群反擊，造謠的柯粉馬上被抓包刪文關版。

苗博雅今天上午就被告柯文哲貪污等案件出庭作證，昨天她就針對民眾黨的人開庭前在網上抹黑、做哏圖誣指她出庭作證是配合賴政府追殺迫害柯文哲的事在臉書發文，直言她之所以被傳喚作證，是柯文哲自己主動在法庭上提到「苗博雅的質詢是柯文哲的保障」，「請問這哪裡是對柯文哲的迫害？人是你點名的，檢察官聲請傳喚你點名的人，法院准了，你又說迫害？這不就是自導自演嗎？一個成天高唱司法改革的政黨，遇到黨主席貪污，只能用自導自演、庭外攻擊證人的小手段轉移焦點，荒謬至極！」

請繼續往下閱讀...

不過來自白營的攻擊並未停歇，今天有柯粉在Threads上「整理」苗博雅今上午出庭作證發言，「苗頭不對今天當證人上午摘要。苗說『都委會委員在會議紀錄都匿名，這是黑箱』，律師說『拿出其他縣市的都委會會議紀錄，也都沒記載都委會委員姓名』；苗說『柯用都市計劃法24條給容積獎勵是違法的』，律師說『高雄亞彎林欽榮用的是同一條給容積獎勵，所以他也有罪囉？』，苗回『呃……雖然我問過所有的官員都說這條可以，但是我個人就是覺得不行』；苗說『我覺得柯文哲抓頭就是心虛』，律師疑惑『蛤？』。」整段所謂的「摘要」，企圖營造苗博雅被柯文哲律師電，在庭上不知所云。

對此，苗博雅今下午轉發該篇Threads文，「我看你們的法庭筆記，錯誤率大於正確率。好淒慘的良率。隨便看一篇，這個摘要的對答內容幾乎都是錯誤的。不要刪文喔，造謠不准落跑，我明晚直播會回你。」不過網友們發現，被苗博雅點名的該篇Threads文已刪除，原PO也關版。

還有其他小草在Threads發文酸，「有沒有可能……今天苗博雅一戰成名，變成下一屆大法官候選人？」、「今天柯文哲開庭，苗博雅說『聽說你在庭上抓頭就是心虛』，我快笑死，講出這麼沒說服力的話，苗博雅才是真正心虛的人」。除此之外，白營也有不少人剪短影音在網上流傳，嘲諷苗博雅。

苗博雅也轉發這些酸文，痛批「我沒有講過這種話（指她在庭上稱柯文哲抓頭就是心虛）。連這種謠言都轉貼，真的是被政治詐騙的高危險群。但不用跟我道歉。我知道在民主國家用匿名帳號、假帳號造謠是0成本的好生意。你們這樣對我造謠是第N次，也不會是最後一次。台灣的民主就是被你們這種迷信造謠仔搞得烏煙瘴氣！」

苗博雅也特別發文表示，「剛走出法庭，打開手機就看到一堆網路上亂七八糟的說法。唉……終於知道那些看了怪怪的法庭筆記是怎麼被製作出來的。今天我就京華城容積案，出庭作證。全程從上午十一點左右開始，到下午三點結束，中間休息約80分鐘。全程約160分鐘的交互詰問，我接受檢察官、柯文哲的律師、沈慶京的律師、黃景茂的律師及應曉薇的律師提問並回答。一位檢察官，四位律師，提問都算認真，也都看得出來各自要證明的事項。（開庭前有人一直攻擊騷擾證人，說我跟本案完全無關喔。如果我無關，提問這麼多又是在？）」。

「結果那些胡說八道的薯條摘記，內容大概只有最不重要的3分鐘。而且還出現一些與事實不符的捏造內容。我知道你們很喜歡剪短影音，但這剪到所有重點都不見了吧……我這人的個性是，人不犯我，我不犯人，以直報怨，以德報德。你們這樣弄，是想要我明天晚上直播把我的法庭筆記發出來還原現場喔？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法