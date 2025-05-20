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    林昶佐赴芬蘭前現身雄中 網友一面倒喊羡慕

    林昶佐現身高雄中學演講。（民眾提供）

    林昶佐現身高雄中學演講。（民眾提供）

    2025/05/20 19:10

    〔記者許麗娟／高雄報導〕前立委、閃靈樂團主唱林昶佐即將出任我國駐芬蘭大使，今（20日）下午受高雄中學學聯會的邀請，到雄中暢談「人生即興曲：從舞台到社會的自由演出」，林昶佐一現身，受到年輕學子歡迎，不少學生搶拍照、簽名，而被學生問到要出任駐芬蘭大使一事，林也回應心情上要做很多準備。

    據了解，林昶佐今日下午4點多現身雄中，除了雄中學生，包括雄女、新莊高中及屏東高中等不少高中生都熱情參與，林昶佐在近1個半小時的演講中，向學生分享他的音樂歷程，從立志組樂團、到歐洲巡演，再到轉為本土音樂創作和社會運動等不同階段的轉折，整場過程相當輕鬆。

    至於總統府昨發布特任林昶佐為駐芬蘭大使，將成為台灣首位出任大使的音樂人，據悉，林昶佐也向學生分享，要離開台灣到其他國家的心情，包括要中斷音樂演唱等心情的調適等。

    林昶佐到雄中演講的消息一出，也讓不少網友喊「羡慕」，有人留言「這也太好了吧，雄中人真幸福，可以邀請Freddy演講和分享，音樂和自由民主意識是不能分割～ 」、「現在衝過去要簽名可以嗎」、「全程用死腔演講嗎？ XDDDD」、「我也想讀雄中~~~」、「太爽了」。

    林昶佐現身高雄中學演講。（民眾提供）

    林昶佐現身高雄中學演講。（民眾提供）

    林昶佐現身高雄中學演講。（民眾提供）

    林昶佐現身高雄中學演講。（民眾提供）

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