中國國台辦：一個中國原則下 願就「祖國統一」問題對話

總統賴清德20日於總統府發表執政週年談話，並接受媒體提問。（記者塗建榮攝）

2025/05/20 19:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德今天上午發表520就職週年談話，中國國台辦晚間回應聲稱，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實。在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士，就推進「祖國統一」進程展開對話。

國台辦發言人陳斌華聲稱，台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

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陳斌華指出，「台灣地區領導人」近日的講話，一方面仍然堅持台獨分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染中國威脅，延續「民主對抗威權」虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，推進「17項因應策略」，阻撓限制兩岸交流合作。另一方面又惺惺作態，宣稱願在「對等尊嚴」的前提下，與中國進行交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商對話。

陳斌華說，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和「推進祖國統一進程」的有關問題展開對話溝通，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化不斷深化兩岸融合發展，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。

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