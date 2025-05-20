帛琉總統來台國是訪問 盼夥伴關係茁壯、區域和平

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷來台國是訪問，賴清德總統下午以軍禮歡迎。（總統府提供）

2025/05/20 19:10

〔記者陳昀／台北報導〕帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷來台國是訪問，賴清德總統下午以軍禮歡迎，並表示，兩國建交邁入第26年，希望未來一起努力為世界做出更多貢獻；惠恕仁也期盼透過雙方共享的價值，讓夥伴關係持續茁壯，區域更加和平，未來更加安全。

軍禮歡迎儀式下午在總統府前廣場舉行，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，賴清德總統與惠恕仁總統分別致詞。

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賴總統表示，歡迎帛琉共和國惠恕仁總統伉儷率團來台進行國是訪問，這是惠恕仁總統在去年連任後，再次訪問台灣，今年兩國建交邁入第26年，一路走來，相互扶持，克服種種挑戰，深化各領域合作。特別是這幾年來，台灣積極走向世界，感謝惠恕仁總統以及帛琉共和國政府，持續在各國際領域支持台灣的國際參與。

賴清德說，未來台灣希望和帛琉一起努力，為世界做出更多貢獻，也期待透過惠恕仁總統這次來訪，兩國關係更加緊密，共創更豐碩合作成果。並祝福訪問行程圓滿順利。

惠恕仁表示，台灣和帛琉不僅共享邦誼，更共享民主、相互尊重，以及對法治的堅信，在場三軍儀隊正象徵這些價值，不僅展現出軍事上的傑出，也反映出守護和平、維護尊嚴與榮譽的人民所具備的品格。

惠恕仁說，在和平經常受到挑戰、自由經常面臨考驗的當今世界，很欣慰仍有人站穩腳步，不是為了侵略，而是為了維持穩定；不是為了權力，而是為了原則。這些在儀隊中服役的年輕男女不只是軍人，更是展現國家力量、紀律與優雅的大使，大家的服務提升了國家形象，也強化彼此所珍視的友誼。

最後，惠恕仁期盼透過雙方共享的價值，讓彼此夥伴關係持續茁壯，區域更加和平，我們的未來更加安全。

副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、司法院代理院長謝銘洋、考試院副院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、內政部部長劉世芳、外交部部長林佳龍、國防部部長顧立雄、教育部部長鄭英耀、法務部部長鄭銘謙、農業部部長陳駿季、環境部部長彭啓明、文化部部長李遠、國家科學及技術委員會主任委員吳誠文、海洋委員會主任委員管碧玲、原住民族委員會主任委員曾智勇、我駐帛琉大使黎倩儀、使節團團長暨聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）及駐台使節團亦出席是項歡迎儀式。

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷來台國是訪問，賴清德總統下午以軍禮歡迎。（總統府提供）

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷來台國是訪問，賴清德總統下午以軍禮歡迎。（總統府提供）

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷來台國是訪問，賴清德總統下午以軍禮歡迎。（總統府提供）

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷來台國是訪問，賴清德總統下午以軍禮歡迎。（總統府提供）

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