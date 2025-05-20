三峽車禍殷鑑》曾獻瑩促比照東京 加裝「反暴衝裝置」給予補助

新北市三峽區19日發生老翁駕車爆衝，造成3死15傷嚴重車禍。（資料照）

2025/05/20 18:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕新北市三峽區19日發生老翁駕車爆衝，造成3死15傷嚴重車禍。台北市議會今（20日）進行交通部門質詢，不少議員都關注高齡駕駛問題。議員曾獻瑩就指出，日本同樣也面臨超高齡化，高齡駕駛意外也多，他建議比照日本東京，針對高齡者車輛加裝「反暴衝裝置」就給予補助。

交通局長謝銘鴻回應，有助於高齡安全駕駛的做法都會來研究，承諾一個月內研議可行性。

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曾獻瑩指出，該肇事駕駛5年前就發生過類似爆衝事件，不過制度未見進一步完善；而同樣超高齡化的日本，也面臨高齡駕駛危機；東京池袋在2019年，曾經發生過87歲駕駛高速衝撞人行道，釀成2死10傷車禍，與這次三峽車禍相當類似。

曾獻瑩說，不過，東京都廳在憾事發生過後宣布新政策，於2020年7月開始，只要是高齡者車輛加裝「反暴衝裝置」，將會補助9成費用；他解釋，現有的舊車加裝反暴衝裝置之後，當車子在慢速或靜止狀態下，即使駕駛錯踩油門，車子也只會靜止不動，其原理是透過超音波感測3公尺內障礙物，若誤踩油門會自動抑制加速，而車速低於時速30公里時，油門突然被快速深踩，也會限制動力輸出，此外也限制倒車速度。

他補充，反暴衝裝置每台約1至1.6萬元，市府要是願意補助，可望成為六都中第一個實際行動落實高齡行車安全的城市。

謝銘鴻說，議員的建議很合理，也值得去做，並承諾一個月內啟動針對補助可行性的研究，並會針對日本實施狀況深入了解，透過學習他人經驗，提出在地化、具創意的做法。

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