盧秀燕憂中火火力全開 綠議員批製造恐慌、掩蓋拖延燃氣上線

民進黨議員批盧秀燕的憂心中火火力全開是製造恐慌。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/20 22:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市長盧秀燕指廢核後擔心中火火力全開，民進黨市議員批盧秀燕惡意製造恐慌，根本就是利用資訊落差在造謠，目前就是9部燃煤機組在運作，符合原先的規劃與承諾，而盧至今不願支持補貼1千億元健全台電，卻一再打擊台電，想要藉著能源議題對總統頼清德就職週年意有所指。

環保局重申，市府立場始終支持「以氣換煤」，而且中火燃氣機組不論是一期或二期，環評皆已通過，沒有任何人可以阻擋，中火是所有發電廠中用煤量最高的一個電廠，燃煤排放所產生的污染對空氣品質、甚至是民眾的健康有很大的影響，市府為維護市民健康，要求中火落實以氣換煤希望各界少些政治口水，共同為空氣品質的改善繼續努力。

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議員林德宇強調，盧秀燕惡意製造恐慌，至今不願支持補貼1000億元健全台電，卻一再打擊台電，如果不是盧秀燕市府當年惡意阻擋燃氣機組15個月，現在中火新燃氣機組早已發電。

市議員陳淑華指出，盧秀燕一貫的話術，先以似是而非的言語來抹黑中央。盧秀燕透過詐術，拿了7年多的空氣票，不停消費不正確的訊息來積累她的政治籌碼，以政治操作掩飾她阻擋燃氣機組的事實。

黃守達指出，盧市府一下誣指中火「火力全開」，一下又辯解說是開到9成9，根本就是利用資訊落差在造謠。中火目前就是9部燃煤機組在運作，符合原先的規劃與承諾，好不容易台灣終於迎來非核家園，盧市府過去拖延燃氣上線時間，現在又藉著能源議題對總統就職週年意有所指，不禁令人懷疑這才是真正的「中共陰謀」。

議員張家銨更痛批，盧秀燕說她關心市民健康，卻默默讓台中人承擔風險，過去台中市民，尤其海線地區的居民，長年承受台中火力發電廠的空污衝擊，如今市長不思檢討中火污染，反倒藉「乾淨能源」為名，暗指支持核電重啟，卻始終不敢明講「核能」二字，更不對外說明對核廢料處理的態度、若落腳台中是否支持。

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