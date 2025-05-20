國立苗農舊校區蔣介石銅像 公所移往垃圾場放置

國立苗栗農工中正路舊校區，原有一座蔣介石銅像，隨著校區用地歸還苗栗市公所，及公所後續闢建停車場與全民運動館，銅像被移置西山垃圾場。（記者彭健禮攝）

2025/05/20 18:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗農工中正路舊校區，原有一座蔣介石銅像，隨著校區用地歸還苗栗市公所，及公所後續闢建停車場與全民運動館，銅像被移置西山垃圾場。市民代表李建宏昨（20）日於市民代表會定期會提出質詢，督請市公所應找出好的最終處置方式；公所也允諾研議處置方式。

國立苗農中正路舊校區土地於2014年歸還市公所後，對於校方原設於區內的蔣介石銅像當時並未特別處理，公所也未列入財產，後來因闢建停車場，銅像移置到東北角的一隅。該銅像於2016年2月28日被發現掛著寫滿「莫忘228」、「殺人兇手」、「道歉」、「認罪」等字眼並被潑漆。

請繼續往下閱讀...

李建宏昨天在市民代表會定期會，質詢有關停車場旁簡易兒童遊憩區廢除一事，提及原矗立在遊憩區旁的蔣介石銅像也不見了，才得知「蔣公銅像」近來又因全民運動館工程，被遷移到西山垃圾場暫置。

李建宏認為，蔣介石的功過得失在台灣社會早有公評，無論是什麼樣的評價，卻都不應該沒有一個好的配套措施去處理銅像後續衍生的存留問題。也許苗栗市公所實在是想不到更好的處理方法，只能將銅像暫置在垃圾場；他也督請市公所應找出好的最終處置方式，面對這個威權時代遺留下的特殊產物。

該蔣介石銅像於2016年2月28日被發現掛著寫滿「莫忘228」、「殺人兇手」、「道歉」、「認罪」等字眼並被潑漆。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法