為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國立苗農舊校區蔣介石銅像 公所移往垃圾場放置

    國立苗栗農工中正路舊校區，原有一座蔣介石銅像，隨著校區用地歸還苗栗市公所，及公所後續闢建停車場與全民運動館，銅像被移置西山垃圾場。（記者彭健禮攝）

    國立苗栗農工中正路舊校區，原有一座蔣介石銅像，隨著校區用地歸還苗栗市公所，及公所後續闢建停車場與全民運動館，銅像被移置西山垃圾場。（記者彭健禮攝）

    2025/05/20 18:43

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗農工中正路舊校區，原有一座蔣介石銅像，隨著校區用地歸還苗栗市公所，及公所後續闢建停車場與全民運動館，銅像被移置西山垃圾場。市民代表李建宏昨（20）日於市民代表會定期會提出質詢，督請市公所應找出好的最終處置方式；公所也允諾研議處置方式。

    國立苗農中正路舊校區土地於2014年歸還市公所後，對於校方原設於區內的蔣介石銅像當時並未特別處理，公所也未列入財產，後來因闢建停車場，銅像移置到東北角的一隅。該銅像於2016年2月28日被發現掛著寫滿「莫忘228」、「殺人兇手」、「道歉」、「認罪」等字眼並被潑漆。

    李建宏昨天在市民代表會定期會，質詢有關停車場旁簡易兒童遊憩區廢除一事，提及原矗立在遊憩區旁的蔣介石銅像也不見了，才得知「蔣公銅像」近來又因全民運動館工程，被遷移到西山垃圾場暫置。

    李建宏認為，蔣介石的功過得失在台灣社會早有公評，無論是什麼樣的評價，卻都不應該沒有一個好的配套措施去處理銅像後續衍生的存留問題。也許苗栗市公所實在是想不到更好的處理方法，只能將銅像暫置在垃圾場；他也督請市公所應找出好的最終處置方式，面對這個威權時代遺留下的特殊產物。

    該蔣介石銅像於2016年2月28日被發現掛著寫滿「莫忘228」、「殺人兇手」、「道歉」、「認罪」等字眼並被潑漆。（資料照）

    該蔣介石銅像於2016年2月28日被發現掛著寫滿「莫忘228」、「殺人兇手」、「道歉」、「認罪」等字眼並被潑漆。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播