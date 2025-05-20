網紅挑戰「林俊憲看板酒精路跑」 本尊：要不要挑戰round 2？

立委林俊憲爭取台南市區健康路增設偏心式左轉車道完工，即上架新一波創意看板搶市民目光。（圖：林俊憲服務處提供）

2025/05/20 22:00

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市長初選熱門候選人林俊憲看板多到成為熱門話題。有民眾KUSO提出「林俊憲看板酒精路跑」，看到林俊憲看板獨照版喝1杯、合照版喝2杯、林俊憲有戴眼鏡版喝3杯。2.1公里共喝22杯。還釣出林俊憲本人留言回應揪「挑戰round 2」。

網紅波特王前女友荒姨找來6位友人實測「林俊憲看板酒精路跑」，從台南高商走到林俊憲服務處，距離約2.1公里，6個大男生邊走邊喝，平均大概走20、30秒就會遇到林俊憲看板，最後共有15個看板，喝了22杯，6人當中有1人當場喝掛。

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荒姨該篇文章在網路社群平台《threads》，已有75萬人瀏覽，影片被分享近萬次，甚至還釣出林俊憲本人回應，「我可以推薦更高難度的路線，盡量讓每個人都倒，不過⋯身體要顧啊！看完覺得自己不走一次實在說不過去，不過我不能喝酒，一喝就過敏，用深蹲來代替，大家覺得如何？順便跟大家談談每面看板背後的由來！要不要跟我一起挑戰round 2？」

不少網友則紛紛留言，「看板多到我小女兒跟我說她做夢夢到林俊憲」、「聽說俊憲在整個台南有七百多面看板，還好你們不是挑戰整個台南的看板，不然大家都喝到掛」、「上次去我也搜集了！這樣要喝幾杯」、「最後服務處合照那邊，失敗的躺在旁邊真的很好笑」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

網紅實測「林俊憲看板酒精路跑」結果曝光，還釣出林俊憲本人留言回應。（圖片擷取自《threads》hhhuangyiii）

網紅實測「林俊憲看板酒精路跑」結果曝光，還釣出林俊憲本人留言回應。（圖片擷取自《threads》hhhuangyiii）

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