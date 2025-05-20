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    基隆「絕沛」志工百福黃昏市場連署 遭民眾辱罵推倒重摔

    基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

    基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

    2025/05/20 18:16

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆絕沛罷免國民黨立法委員林沛祥二階連署倒數計時，今天有民眾在臉書貼文，罷團志工在百福社區宣傳罷免林沛祥連署時，遭一名立場不同的「中年大媽」當街辱罵並推倒，重摔受傷。

    據指出，民眾貼出影像是5月16日下午4點多，志工在百福黃昏市場宣傳罷免連署時，對面一名中年婦人因立場不合竟衝上前將志工推倒，志工整個人後仰重摔倒地，當場受傷，一旁民眾說趕快報警。

    基隆絕沛領銜人陳青逸說，這不是民主的表現，這是暴力的踐踏。無論立場為何，暴力都不該被容忍。呼籲社會各界一同關注並譴責暴力事件，還給台灣一個和平理性的民主社會，民主不容暴力，行動必須守法。

    民眾看到影片留言說「太過分了」、「女霸王」。還有人說「大罷免大成功！台灣人一起衝」。

    罷團志工催票指出，去年錯過，今年不能再讓他混過去，請還沒簽的帶身分證和印章找找穿背心的志工，直接簽！罷團不是少數，是站出來的多數，全台串連，大罷免正式開打，革命尚未成功，基隆人、台灣人仍須奮鬥。

    基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

    基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

    基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

    基隆絕沛的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，對立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

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