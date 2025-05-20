鼓勵長者繳回駕照 北市議員徐弘庭批誘因不足

新北市三峽區余姓駕駛昨在北大國小通學巷高速衝撞，現場一片混亂。（資料照）

2025/05/20 17:51

〔記者劉詠韻／台北報導〕78歲駕駛昨新北市三峽區北大國小旁衝撞上多名學生，造成3死12傷慘劇。北市國民黨議員徐弘庭今（20日）質詢批評，北市過去以兌換專用的5公升垃圾袋、一頂帽子及反光手環，讓高齡駕駛主動繳回駕照明顯誘因不足，倒不如鼓勵高齡駕駛繳回駕照，免費送北北基月票；交通局長謝銘鴻允諾，將思考法制面，研擬配套方案。

徐弘庭表示，昨日發生的三峽車禍事件令人感到心痛，並稱他過去已針對高齡駕駛議題質詢多次，警政署也曾統計高齡駕駛肇事原因，其中包含未依規定讓車、違反標誌、號誌、管制，轉彎不當、行人疏失等，皆以70歲以上最高；就2020年而言，90歲以上持有駕駛者共計1萬3000人以上。

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「從這幾件事上看，75歲以上要換照，有可能讓他們轉免費的大眾運輸？」徐弘庭並問現場人員，是否會為5公升垃圾袋、一頂大黃帽以及反光手環就自願放棄開車，繳回駕照嗎？他建議，75歲以上長者換照後，應改成免費搭乘大眾運輸，比如敬老愛心點數480點，北北基月票1200元，敬老愛心點數是否能補貼到600點，繳回駕照免費送北北基月票，雖成本相對較高，但對整個社會間接成本有意義。

徐弘庭指出，高齡駕駛問題，主要是創造誘因、增加罰則、加強管理，若無照就是該重罰，與酒駕一樣，應盡一切可能降低社會風險，除了大眾運輸的定期票可作為誘因外，若成本太高，是否可要求駕駛必須配備輔助系統的安全車輛？

徐弘庭續指，反觀日本、韓國均於2021年推動並強制將AEB與行人、腳踏車偵測列入新車標配，歐盟則在2022年7月實施，美國NHTSA雖僅提案計劃於2029年落實，但目前已有九成以上新車資源配備AEB，「雖然增加了駕駛的成本，但相信駕駛本身、家屬都能接受，對行人更有保障。」

謝銘鴻表達認同，並稱希望能先讓高齡駕駛換照減量，第二，若硬要開車就是無照管理，給予涉及到中央，因此交通局將全盤思考法制面，研擬出相關配套方案，防止悲劇再度發生。

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