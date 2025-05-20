批中火「火力全開」遭台電打臉 盧秀燕今再被問不說話了

盧秀燕昨天表示擔心中火「火力全開」遭台電打臉，今再被詢問僅微笑回應。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/20 17:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三2號機17日起停機，台中市長盧秀燕昨（19日）指稱經強烈追蹤，發現中火確有「火力全開的現象」，尤其晚上發電量比停機前增加50%，說法被台電打臉「錯誤資訊」，今日盧秀燕再被問及此事，僅微笑以對，沒有再回應。

核三2號機停機，盧秀燕昨日指出，因中火是全國最大的電廠，尤其10部機組全部燒煤，經過強烈追蹤，發現中火確有火力全開的現象，尤其晚上太陽光電不夠的時候，核電停機前一天（5/16）發電是3000MW，但到停機後隔天的5月18日晚上竟變是4500MW，增加了50%的發電量，也等同增加了50%的燒煤，尤其夜晚大家在睡覺的時候，憂空污會增加。

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不過，台電昨天即發聲明打臉盧秀燕說法，台電強調，「完全是誤解的錯誤資訊」，盧秀燕所稱數據是將16日日間與18日夜間做不對等比較，並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電；台電遵守「台中電廠非空污季運轉不超過9部」的承諾，不會火力全開。

今天盧秀燕再被問及「中火火力全開」發言被台電駁斥時，僅微笑以對，沒有進一步回應。

不過，台中市環保局長陳宏益則澄清，5月16日發電是3000MW、5月18日變4500MW，增加50%的發電量，兩日的數字抓的均是凌晨12點到2點台電公佈的數據，台電每10分鐘更新即時數據一次，「資訊騙不了人」。

陳宏益說，台電稱白天有太陽能運作，但昨天中午也有太陽能運作，中火9部機組仍是開到8、9成，今早9點不到甚至已開到快8成；陳宏益說，最不能理解的是，台電目前尚有一座天然氣電廠「嘉惠電廠」沒有調度，跟中火及台電一再宣佈與「以氣代煤」、「燃氣優先」的立場不同，也無法讓民眾了解，呼籲台電「髒的能源不要使用」，還是有較乾淨的能源可以選擇，希望台電更用心調度，雖然調度很辛苦，還是要拜託台電。

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